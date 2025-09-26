Окупант скаржиться на "беспрєдєл" командирів: "Невже президент Росії дав вам доручення так себе поводити?". ВIДЕО
Російський окупант скаржився на "беспрєдєл" командирів, після чого зник.
Окупант розповів про "беспрєдєл" командування на фронті у війні проти України: "Відправляють просто на смерть. Вони просто зі своїх бункерів командують, хлопців на гарматне м'ясо відправляють. Лише б собі зірки поставити, героїв якихось отримати. Кажуть, що там свині, с#ка, а у нас хто? Наше вище керівництво мабуть знати не знає, що тут відбувається. Невже президент Росії дав вам доручення так себе поводити?".
Військовий розповідає, що російське командування вбиває своїх і обіцяє розповісти про це, якщо виживе: "Просто штовхають вперед, не підеш - завалять, "пташкою" своєю ж".
Зазначається, що окупант вижив та кудись ніби передав інформацію, про те, що відбувається на фронті. Після цього він зник, як повідомила сестра - "вивезли в невідомому напрямку". Більше на зв'язок окупант не виходив.
У орків банда а не суспільство.
Банда, барак, шконка... це ваші скрєпи