Окупанти живцем закопують свого поплічника в окопі: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти закопують живцем свого поплічника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, провина його полягає у неправильно викопаній траншеї. На відео видно, що росіянин вже закопаний вище плечей, а грунт ще продовжують насипати. Чим заверщилася екзикуція із запису не зрузуміло.

Увага! Ненормативна лексика!

