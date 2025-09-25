Окупанти живцем закопують свого поплічника в окопі: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти закопують живцем свого поплічника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, провина його полягає у неправильно викопаній траншеї. На відео видно, що росіянин вже закопаний вище плечей, а грунт ще продовжують насипати. Чим заверщилася екзикуція із запису не зрузуміло.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+18 Amber
показати весь коментар25.09.2025 09:39 Відповісти Посилання
+17 умом рассею не понять
показати весь коментар25.09.2025 09:39 Відповісти Посилання
+17 AbOriginal_UA
показати весь коментар25.09.2025 09:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тупе рузьке бидло ....)
Бюст, що залишиться стирчати із землі ****** гіпсом, а потім, як підсохне зробити надпис
"Нєизвесному солдату".