УКР
Новини
8 631 17

Окупанти живцем закопують свого поплічника в окопі: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти закопують живцем свого поплічника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, провина його полягає у неправильно викопаній траншеї. На відео видно, що росіянин вже закопаний вище плечей, а грунт ще продовжують насипати. Чим заверщилася екзикуція із запису не зрузуміло.

Увага! Ненормативна лексика!

Автор: 

Топ коментарі
+18
Для диких кацапів - це розвага вбивати навіть своіх 😡
Тупе рузьке бидло ....)
25.09.2025 09:39 Відповісти
+17
1000 років прояшло як не більше коли їх назвали андрофагами нічого не змінилось с того часу
25.09.2025 09:39 Відповісти
+17
Все чьотко! Кацапи своїх не кидають - вони їх прикопують...
25.09.2025 09:42 Відповісти
Симуляція
25.09.2025 09:35 Відповісти
це нам не відомо, можливо, що й так. Проте лапті і не такі чудеса витворяють
25.09.2025 09:56 Відповісти
Прелюдія до бутилки...
25.09.2025 10:42 Відповісти
Цей кацапський екземпляр з Криму невдовзі після анексії здох.
25.09.2025 11:43 Відповісти
Скрепні скрепи .
25.09.2025 09:39 Відповісти
Більше ніж за 2000 років тому назад, коли їх вперше, як андрофагів, згадав Геродот.
25.09.2025 11:46 Відповісти
как же так мальчіка в трусіках
25.09.2025 09:43 Відповісти
Щоб не верещав, як свиня - ножем по горлу.
Бюст, що залишиться стирчати із землі ****** гіпсом, а потім, як підсохне зробити надпис
"Нєизвесному солдату".
25.09.2025 09:52 Відповісти
гуманісти
25.09.2025 09:55 Відповісти
Мінуси?
25.09.2025 10:03 Відповісти
мабуть, чекати, доки воно здохне не на часі
25.09.2025 10:05 Відповісти
Браво! Біс!
25.09.2025 10:52 Відповісти
Так йому й треба.
25.09.2025 11:03 Відповісти
В оон треба це показувати,правда не правда ,на них складеться враження
25.09.2025 11:21 Відповісти
 
 