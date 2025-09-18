Окупант знущається над поплічниками, які сидять у ямі за п’янство: "Х#ли мычите, коровы #баные. Живые, #баные в рот? Эта сука по ходу отъехала". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант "інспектує" яму у якій сидять його поплічники, звинувачені у вживанні алкоголю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, побиті та зв'язані любителі спиртного вже другу добу відбувають покарання. У ямі троє чоловіків. Один із них вже не подає ознак життя.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із не стійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика.

