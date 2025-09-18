УКР
Новини
4 796 14

Окупант знущається над поплічниками, які сидять у ямі за п’янство: "Х#ли мычите, коровы #баные. Живые, #баные в рот? Эта сука по ходу отъехала". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант "інспектує" яму у якій сидять його поплічники, звинувачені у вживанні алкоголю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, побиті та зв'язані любителі спиртного вже другу добу відбувають покарання. У ямі троє чоловіків. Один із них вже не подає ознак життя.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із не стійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти прив’язали голих російських солдатів до стовпів електромереж як "виховний захід": "А вы бухали или тра#ались?". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18737) знущання (117)
Топ коментарі
+11
Хтось ще вірить що вони до наших добре би ставились, якби змогли захопити більше територій?!
18.09.2025 13:50 Відповісти
+8
Перше питання: з вашими, це з якими саме?) Ну а друге, а як так сталося що аватари ВЛК проходять та до армії потрапляють?
18.09.2025 13:46 Відповісти
+5
Нашими ,це ЗСУ шними,в флажок американський через старлінк. А чого проходять влк, спитайте в влк. Я як 26.02.22 прийшов в военкомат,то ніякої зовсім влк не було,і за 3роки і сім місяців я її ні разу не проходив,навіть після поранення за сіверськом
18.09.2025 13:54 Відповісти
З нашими аватарами так само треба. До вже заїбали
18.09.2025 13:42 Відповісти
Перше питання: з вашими, це з якими саме?) Ну а друге, а як так сталося що аватари ВЛК проходять та до армії потрапляють?
18.09.2025 13:46 Відповісти
Нашими ,це ЗСУ шними,в флажок американський через старлінк. А чого проходять влк, спитайте в влк. Я як 26.02.22 прийшов в военкомат,то ніякої зовсім влк не було,і за 3роки і сім місяців я її ні разу не проходив,навіть після поранення за сіверськом
18.09.2025 13:54 Відповісти
І вас все це влаштовує?
18.09.2025 13:57 Відповісти
В для чого по вашому і написав ,,за,,,бали,,?
18.09.2025 14:15 Відповісти
Та я ж про відсутність ВЛК, або ВЛК за 15 хвилин, як проста формальність писав. А вони й будуть бухати, і ніщо їх не змінить. І не їхня провина, що їх десь біля генделя викрали браві ТЦКуни, та відправили воювати замість себе. А так звані лікарі швиденько зробили ВЛК, можливо і в очі не бачивши тих аватарів.
18.09.2025 14:25 Відповісти
ти що, на фронт зібрався ?

дружба...ся до військового, ботяра кацапська.

.
18.09.2025 14:45 Відповісти
Коли немає жодного аргументу- називай всіх кацапськими ботами. Ти таке жалюгідне. Ходи здорове. Хай щастить.
18.09.2025 14:53 Відповісти
Такі аватари в ЗСУ не потрібні взагалі. Знущання і садизм це ознака кацапа а не українця
18.09.2025 14:32 Відповісти
Я б аватарів направляв на саперні курси, а потім на розмінування. Якщо хрін забють на навчання, то, принаймні, одну міну знешкодять. В окопах від них більше мороки, ніж користі.
18.09.2025 14:34 Відповісти
Ухилянти, уважно подивіться на ваше "світле майбутнє".

а ще за те що хохли удвічи більше одержите !

.
18.09.2025 14:43 Відповісти
Хтось ще вірить що вони до наших добре би ставились, якби змогли захопити більше територій?!
18.09.2025 13:50 Відповісти
Кацапи постійно боролися з "дєдовщіною", а по фіналу отримали - "людоєдство"...
18.09.2025 14:11 Відповісти
Справжні орки. І з'їдять одне одного, як орки. Андрофаги рашистські.
18.09.2025 14:48 Відповісти
 
 