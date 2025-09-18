Оккупант издевается над соратниками, которые сидят в яме за пьянство: "Х#ли мычите, коровы #баные. Живые, #баные в рот? Эта сука по ходу отъехала"
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант "инспектирует" яму в которой сидят его приспешники, обвиненные в употреблении алкоголя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, избитые и связанные любители спиртного уже вторые сутки отбывают наказание. В яме трое мужчин. Один из них уже не подает признаков жизни.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с не устойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика.
Топ комментарии
+11 Денис Коновалов #551584
показать весь комментарий18.09.2025 13:50 Ответить Ссылка
+8 vitaliymkua
показать весь комментарий18.09.2025 13:46 Ответить Ссылка
+5 виталий пшеничко
показать весь комментарий18.09.2025 13:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дружба...ся до військового, ботяра кацапська.
.
а ще за те що хохли удвічи більше одержите !
.