Оккупант издевается над соратниками, которые сидят в яме за пьянство: "Х#ли мычите, коровы #баные. Живые, #баные в рот? Эта сука по ходу отъехала"

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант "инспектирует" яму в которой сидят его приспешники, обвиненные в употреблении алкоголя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, избитые и связанные любители спиртного уже вторые сутки отбывают наказание. В яме трое мужчин. Один из них уже не подает признаков жизни.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с не устойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика.

