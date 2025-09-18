РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10272 посетителя онлайн
Новости Видео Порядки в российской армии
4 939 14

Оккупант издевается над соратниками, которые сидят в яме за пьянство: "Х#ли мычите, коровы #баные. Живые, #баные в рот? Эта сука по ходу отъехала"

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант "инспектирует" яму в которой сидят его приспешники, обвиненные в употреблении алкоголя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, избитые и связанные любители спиртного уже вторые сутки отбывают наказание. В яме трое мужчин. Один из них уже не подает признаков жизни.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с не устойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты привязали голых российских солдат к столбам электросетей как "воспитательная мера": "А вы бухали или тра#ались?". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20585) издевательство (170)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Хтось ще вірить що вони до наших добре би ставились, якби змогли захопити більше територій?!
показать весь комментарий
18.09.2025 13:50 Ответить
+8
Перше питання: з вашими, це з якими саме?) Ну а друге, а як так сталося що аватари ВЛК проходять та до армії потрапляють?
показать весь комментарий
18.09.2025 13:46 Ответить
+5
Нашими ,це ЗСУ шними,в флажок американський через старлінк. А чого проходять влк, спитайте в влк. Я як 26.02.22 прийшов в военкомат,то ніякої зовсім влк не було,і за 3роки і сім місяців я її ні разу не проходив,навіть після поранення за сіверськом
показать весь комментарий
18.09.2025 13:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З нашими аватарами так само треба. До вже заїбали
показать весь комментарий
18.09.2025 13:42 Ответить
Перше питання: з вашими, це з якими саме?) Ну а друге, а як так сталося що аватари ВЛК проходять та до армії потрапляють?
показать весь комментарий
18.09.2025 13:46 Ответить
Нашими ,це ЗСУ шними,в флажок американський через старлінк. А чого проходять влк, спитайте в влк. Я як 26.02.22 прийшов в военкомат,то ніякої зовсім влк не було,і за 3роки і сім місяців я її ні разу не проходив,навіть після поранення за сіверськом
показать весь комментарий
18.09.2025 13:54 Ответить
І вас все це влаштовує?
показать весь комментарий
18.09.2025 13:57 Ответить
В для чого по вашому і написав ,,за,,,бали,,?
показать весь комментарий
18.09.2025 14:15 Ответить
Та я ж про відсутність ВЛК, або ВЛК за 15 хвилин, як проста формальність писав. А вони й будуть бухати, і ніщо їх не змінить. І не їхня провина, що їх десь біля генделя викрали браві ТЦКуни, та відправили воювати замість себе. А так звані лікарі швиденько зробили ВЛК, можливо і в очі не бачивши тих аватарів.
показать весь комментарий
18.09.2025 14:25 Ответить
ти що, на фронт зібрався ?

дружба...ся до військового, ботяра кацапська.

.
показать весь комментарий
18.09.2025 14:45 Ответить
Коли немає жодного аргументу- називай всіх кацапськими ботами. Ти таке жалюгідне. Ходи здорове. Хай щастить.
показать весь комментарий
18.09.2025 14:53 Ответить
Такі аватари в ЗСУ не потрібні взагалі. Знущання і садизм це ознака кацапа а не українця
показать весь комментарий
18.09.2025 14:32 Ответить
Я б аватарів направляв на саперні курси, а потім на розмінування. Якщо хрін забють на навчання, то, принаймні, одну міну знешкодять. В окопах від них більше мороки, ніж користі.
показать весь комментарий
18.09.2025 14:34 Ответить
Ухилянти, уважно подивіться на ваше "світле майбутнє".

а ще за те що хохли удвічи більше одержите !

.
показать весь комментарий
18.09.2025 14:43 Ответить
Хтось ще вірить що вони до наших добре би ставились, якби змогли захопити більше територій?!
показать весь комментарий
18.09.2025 13:50 Ответить
Кацапи постійно боролися з "дєдовщіною", а по фіналу отримали - "людоєдство"...
показать весь комментарий
18.09.2025 14:11 Ответить
Справжні орки. І з'їдять одне одного, як орки. Андрофаги рашистські.
показать весь комментарий
18.09.2025 14:48 Ответить
 
 