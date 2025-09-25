Оккупанты заживо закапывают своего соратника в окопе: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты закапывают заживо своего приспешника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, вина его заключается в неправильно выкопанной траншее. На видео видно, что россиянин уже закопан выше плеч, а грунт еще продолжают насыпать. Чем завершилась экзикуция из записи не понятно.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+14 Amber
показать весь комментарий25.09.2025 09:39 Ответить Ссылка
+14 AbOriginal_UA
показать весь комментарий25.09.2025 09:42 Ответить Ссылка
+13 умом рассею не понять
показать весь комментарий25.09.2025 09:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тупе рузьке бидло ....)
Бюст, що залишиться стирчати із землі ****** гіпсом, а потім, як підсохне зробити надпис
"Нєизвесному солдату".