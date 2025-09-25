РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9364 посетителя онлайн
Новости Видео Порядки в российской армии
5 592 12

Оккупанты заживо закапывают своего соратника в окопе: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты закапывают заживо своего приспешника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, вина его заключается в неправильно выкопанной траншее. На видео видно, что россиянин уже закопан выше плеч, а грунт еще продолжают насыпать. Чем завершилась экзикуция из записи не понятно.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант издевается над приспешниками, которые сидят в яме за пьянство: "Х#ли мычите, коровы #баные. Живые, #баные в рот? Эта сука по ходу отъехала". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (20657) издевательство (171)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Для диких кацапів - це розвага вбивати навіть своіх 😡
Тупе рузьке бидло ....)
показать весь комментарий
25.09.2025 09:39 Ответить
+14
Все чьотко! Кацапи своїх не кидають - вони їх прикопують...
показать весь комментарий
25.09.2025 09:42 Ответить
+13
1000 років прояшло як не більше коли їх назвали андрофагами нічого не змінилось с того часу
показать весь комментарий
25.09.2025 09:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Симуляція
показать весь комментарий
25.09.2025 09:35 Ответить
це нам не відомо, можливо, що й так. Проте лапті і не такі чудеса витворяють
показать весь комментарий
25.09.2025 09:56 Ответить
Прелюдія до бутилки...
показать весь комментарий
25.09.2025 10:42 Ответить
Скрепні скрепи .
показать весь комментарий
25.09.2025 09:39 Ответить
1000 років прояшло як не більше коли їх назвали андрофагами нічого не змінилось с того часу
показать весь комментарий
25.09.2025 09:39 Ответить
Для диких кацапів - це розвага вбивати навіть своіх 😡
Тупе рузьке бидло ....)
показать весь комментарий
25.09.2025 09:39 Ответить
Все чьотко! Кацапи своїх не кидають - вони їх прикопують...
показать весь комментарий
25.09.2025 09:42 Ответить
как же так мальчіка в трусіках
показать весь комментарий
25.09.2025 09:43 Ответить
Щоб не верещав, як свиня - ножем по горлу.
Бюст, що залишиться стирчати із землі ****** гіпсом, а потім, як підсохне зробити надпис
"Нєизвесному солдату".
показать весь комментарий
25.09.2025 09:52 Ответить
гуманісти
показать весь комментарий
25.09.2025 09:55 Ответить
Мінуси?
показать весь комментарий
25.09.2025 10:03 Ответить
мабуть, чекати, доки воно здохне не на часі
показать весь комментарий
25.09.2025 10:05 Ответить
 
 