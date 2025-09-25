Оккупанты заживо закапывают своего соратника в окопе: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты закапывают заживо своего приспешника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, вина его заключается в неправильно выкопанной траншее. На видео видно, что россиянин уже закопан выше плеч, а грунт еще продолжают насыпать. Чем завершилась экзикуция из записи не понятно.

Внимание! Ненормативная лексика!

