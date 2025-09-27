2 789 19
Чорні від бруду окупанти просиділи під танком два місяці - боялися дронів ЗСУ. ВIДЕО
Російський окупант, весь у бруді, розповідає, що просидів 60 днів під танком, ховаючись від українських дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео його побратим із подивом каже: "Ах#еть, красавчик ты", знімаючи бійця, який не виходив з укриття через постійні обльоти БпЛА.
За словами самого військового, їжу йому скидали з дрона, бо вийти по провіант було неможливо.
Обережно, ненормативна лексика!
Те саме трапилося ще з одним російським військовим - він зізнався, що за 11 років служби вперше опинився в такій ситуації.
Топ коментарі
+10 vsbu vsbu
показати весь коментар27.09.2025 12:28 Відповісти Посилання
+4 Владислав Ткаченко #456666
показати весь коментар27.09.2025 12:49 Відповісти Посилання
+3 Bob Fayn
показати весь коментар27.09.2025 12:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не довчили їх політруки-командоси гранату під бронік запхати.
якщо не мити і не брити
Чи показують, які живучі кацапи
Особливий унікальний вид біологічних організмів - ''гомо москаліус''.