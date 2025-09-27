Чорні від бруду окупанти просиділи під танком два місяці - боялися дронів ЗСУ. ВIДЕО

Російський окупант, весь у бруді, розповідає, що просидів 60 днів під танком, ховаючись від українських дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео його побратим із подивом каже: "Ах#еть, красавчик ты", знімаючи бійця, який не виходив з укриття через постійні обльоти БпЛА.

За словами самого військового, їжу йому скидали з дрона, бо вийти по провіант було неможливо.

Обережно, ненормативна лексика!

Те саме трапилося ще з одним російським військовим - він зізнався, що за 11 років служби вперше опинився в такій ситуації.

