2 789 19

Чорні від бруду окупанти просиділи під танком два місяці - боялися дронів ЗСУ. ВIДЕО

Російський окупант, весь у бруді, розповідає, що просидів 60 днів під танком, ховаючись від українських дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео його побратим із подивом каже: "Ах#еть, красавчик ты", знімаючи бійця, який не виходив з укриття через постійні обльоти БпЛА.

За словами самого військового, їжу йому скидали з дрона, бо вийти по провіант було неможливо.

Обережно, ненормативна лексика!

Те саме трапилося ще з одним російським військовим - він зізнався, що за 11 років служби вперше опинився в такій ситуації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант скаржиться на "беспрєдєл" командирів: "Невже президент Росії дав вам доручення так себе поводити?". ВIДЕО

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Топ коментарі
+10
Іпать-дрімать ...ефіопи
показати весь коментар
27.09.2025 12:28 Відповісти
+4
нагадало фільм Голий пістолет: "тюрьма меняет людей" "Раньше я был белым!
показати весь коментар
27.09.2025 12:49 Відповісти
+3
Асвабаділі
показати весь коментар
27.09.2025 12:34 Відповісти
Іпать-дрімать ...ефіопи
показати весь коментар
27.09.2025 12:28 Відповісти
Пра-пра-пра-правнукі пушкєна.
показати весь коментар
27.09.2025 12:53 Відповісти
Асвабаділі
показати весь коментар
27.09.2025 12:34 Відповісти
ФтАрАя армія міра, Плять...
показати весь коментар
27.09.2025 12:35 Відповісти
Краснозманенні кацапо-гвардєські кантеміровці!
не довчили їх політруки-командоси гранату під бронік запхати.
показати весь коментар
27.09.2025 12:36 Відповісти
Складається враження, що вони з якихось інших, паралельних світів. Де все, як у нашому світі, тільки навпаки...
показати весь коментар
27.09.2025 12:37 Відповісти
Не з Мозамбіку, а з лугандону
показати весь коментар
27.09.2025 12:38 Відповісти
перша чупа кабра ну просто персонаж для комедійних фільмів,
якщо не мити і не брити
показати весь коментар
27.09.2025 12:39 Відповісти
Просидів Від своіх фекалій не задихнувся
Чи показують, які живучі кацапи
показати весь коментар
27.09.2025 12:42 Відповісти
Накаркалы крисчаны про камiння з неба. Ото ж бо, отримай рашист гранату.
показати весь коментар
27.09.2025 12:43 Відповісти
Шахтарі...
показати весь коментар
27.09.2025 12:45 Відповісти
Велика зайвохром армія
показати весь коментар
27.09.2025 12:45 Відповісти
Нічого дивного - москалі звичайні.
Особливий унікальний вид біологічних організмів - ''гомо москаліус''.
показати весь коментар
27.09.2025 12:45 Відповісти
нагадало фільм Голий пістолет: "тюрьма меняет людей" "Раньше я был белым!
показати весь коментар
27.09.2025 12:49 Відповісти
До речі є підари із величезною жагою до життя. Дуже майстерно закопуються і здатні в цих норах сидіти тижнями. Та нього з баби-яги Тмку кидали, поряд розірвалася, а воно живе вилізло....
показати весь коментар
27.09.2025 12:51 Відповісти
Правду каже Мадяр - хробаки.
показати весь коментар
27.09.2025 13:02 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2025 13:19 Відповісти
Харе Крішна! Харе Рама!
показати весь коментар
27.09.2025 13:22 Відповісти
 
 