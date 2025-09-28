"Пленных не берем, застрели", - командир окупантів віддає наказ на страту полонених українських воїнів. АУДIО

Черговий воєнний злочин окупаційної армії зафіксували українські розвідники. У перехопленій розмові командир російського підрозділу віддає наказ на страту полонених українських військовослужбовців.

"Застрели их на..й, пленных не берем б...дь, застрели на...й. Быстро уходи", - наказує окупант.

Згідно з доповіддю підлеглого, обидва українські оборонці зазнали поранень і не становили загрози.

"Прямий наказ командира на страту військовополонених вкотре доводить, що воєнні злочини - свідома та цілеспрямована політика держави-агресора росії", - йдеться у повідомленні.

ГУР МО України нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

