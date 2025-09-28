УКР
"Пленных не берем, застрели", - командир окупантів віддає наказ на страту полонених українських воїнів. АУДIО

Черговий воєнний злочин окупаційної армії зафіксували українські розвідники. У перехопленій розмові командир російського підрозділу віддає наказ на страту полонених українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Застрели их на..й, пленных не берем б...дь, застрели на...й. Быстро уходи", - наказує окупант.

Згідно з доповіддю підлеглого, обидва українські оборонці зазнали поранень і не становили загрози.

"Прямий наказ командира на страту військовополонених вкотре доводить, що воєнні злочини - свідома та цілеспрямована політика держави-агресора росії", - йдеться у повідомленні.

ГУР МО України нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

розстріл (289) полонені (2353) ГУР (689)
+11
Нелюди! Горіти вам у пеклі!
28.09.2025 11:13
+6
Може я щось і не те скажу,я опинився у піхотній бригаді в 50 років,із титановою пластиною у берцовій кістці та штіфтами у лодижці, скільки зміг-пройшов,звільняв Правобережжя Херсонської області,був випадок біля Червоного,коли побратими вже міркували куди відходити,а я зі своєю ногою нікуди бігти не міг,в мене завжди у штанах "пікселя",у маленькому, нижньому кармані був патрон і чесно,я не розумію коли із полонених роблять "героїв",от не розумію і все.
28.09.2025 11:23
+4
В наші беруть цих орків в полон пачками , відгодовують як свиней, може годі?
28.09.2025 11:51
