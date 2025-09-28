"Пленных не берем, застрели", - командир окупантів віддає наказ на страту полонених українських воїнів. АУДIО
Черговий воєнний злочин окупаційної армії зафіксували українські розвідники. У перехопленій розмові командир російського підрозділу віддає наказ на страту полонених українських військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
"Застрели их на..й, пленных не берем б...дь, застрели на...й. Быстро уходи", - наказує окупант.
Згідно з доповіддю підлеглого, обидва українські оборонці зазнали поранень і не становили загрози.
"Прямий наказ командира на страту військовополонених вкотре доводить, що воєнні злочини - свідома та цілеспрямована політика держави-агресора росії", - йдеться у повідомленні.
ГУР МО України нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
На броніку над магазинами чого тільки в мене не було. Підсумок під телефон і сигарети з берушами, зліва турнікет. Потім турнікет переїхав на плече, а замість нього ще один гранатний підсумок і така собі якісна німецька DM-51. так, щоб можна було дібратися обома руками, а зубами допомогти з чекою.
Усі так роблять.
В полон не можна.
то, навіщо ми скирдуємо кацапів у полон?
за гроші?
яким треба бути мерзенним та безпринципним, що б після всього що натворили підари, залишати їм життя в комфортних таборах з борщем та шоколадом?
лєвакі толєрасти підтягнулися.