1 369 11

Враг продвинулся вблизи Ямполя, Новомаркового, Ровнополья и Новоуспенского, - DeepState

Ямполь карта

Войска РФ продвигаются на территории Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ямполя (село Краматорского района Донецкой области), Новомаркового (село Краматорского района Донецкой области), Ровнополья (село Пологовского района Запорожской области) и Новоуспенского (село в Гуляйпольском районе Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили врага вблизи Шахского. Войска РФ продвинулись во Владимировке и возле Софиевки, - DeepState. КАРТЫ

Ямполь карта
Ямполь

Новомарково карта
Ровнополье

Новоуспеневское карта
Новоуспеневское

Автор: 

Запорожская область (3787) Донецкая область (11351) Краматорский район (854) Пологовский район (235) Новомарково (2) Новоуспеновское (4) Ровнополье (10) Ямполь (27) DeepState (350)
ЗЕЧМО робить все щоб знищити нас українців. ВСІ ВОНИ то громадяни Ізраїля - їм на нас ТАК ПОФІГУ, як на сніг в Сибірі
17.11.2025 14:34 Ответить
+1
Цікаво скільки треба подібних ситуацій аби змінити все командування армією?!
Чи все йде по узгодженому плану, і не поплану було тільки звільнення Херсону?!
17.11.2025 14:37 Ответить
"змінити все командування армією" нічого не змінить без зміни верховного блазня. Армійське керівництво лише виконує його накази. А поки народ підтримує блазня, його ніхто не змінить. Народ все влаштовує.
17.11.2025 14:50 Ответить
Я так не думаю.
Можливо я помиляюся і це тільки в моїй уяві, але мені здається що зараз повний хаос і кожен призначенець виключно собі хазяїн, що хоче то і творить
17.11.2025 14:58 Ответить
Як за місяць могли втекти 21.6 тис. військових, ось стаття, там і причини в каментах (посилання на фотогалерею з ДВРЗ, де хтось пише, що саме там від такого ставлення у нього виникло бажання йти в СЗЧ), але як таке можливо, я не уявляю.

https://censor.net/ua/comments/locate/3583784/73584f0f-4e08-454e-8480-a7c48fcfeaec
17.11.2025 15:06 Ответить
Де всі ці люди і як вони їхали через блокпости?
17.11.2025 15:10 Ответить
Треба кардинально змінювати політику мобілізації, припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, 100% муніципальної охорони і міської варти, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... А поки що все навпаки.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
От і маємо!
17.11.2025 15:15 Ответить
Українську армію можуть https://www.politico.eu/article/ukrainian-troops-could-help-defend-the-eu-says-defense-commissioner/ відправити захищати східні кордони ЄС від рф, коли війна в Україні закінчиться миром, - єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс

З якого це перепугу? Вони зовсім довбанулись? Чи хтось у нас давав присягу захищати інші країни? Уявили нас безправниими рабами, а себе хазяями? Люди, що це робиться?
І так гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
17.11.2025 15:48 Ответить
А ми хочемо, щоб увесь ВПК країн НАТО працював на наш фронт.
На відміну від Європи, яка хоче "після війни", ми "хитаємо" на "вже зараз".
17.11.2025 15:57 Ответить
На Гуляйпільському напрямку ситуація критична. Яка терміново вимагає значного підсилення артилерією, розрахунками фпв-дронів, РЕБ-РЕР та піхотними резервами другої (і останньої! перед Запоріжжям) лінії оборони на висотах на західному березі річки Ганчур по дирекції Покровське-Гуляйполе ! Шоби можна було стабілізувати передню лінію бойового зіткнення Данилівка-Солодке-Рівнопілля-Затишшя. Бо якщо цього не зробити, то рашистська піхота за тиждень-два подолає 10 кілометрів і широким фронтом підійде до річки, форсує її та захопить цю останню оборонну лінію.
І станеться так, як це зобразив мілітари-блогер Clement_molin на своїй карті:

https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small

На цій карті-схемі видно, що ця остання (!) лінія оборони прикриває всю Запорізьку область зі сходу. А от інших ліній оборони на схід від Вільнянська та Комишувахи більше ніж через рік після захоплення ворогом Великої Новосілки так і не було побудовано .
Тож, якщо не дай Боже допустити подальше просування ворожої піхоти і форсування нею річки Гайчур, то усі інженерно-фортифікаційні споруди, які розміщені на півдні Запорізької області, будуть вже не потрібні, бо ворог їх просто обійде північніше зі сходу.
17.11.2025 16:01 Ответить
 
 