Враг продвинулся вблизи Ямполя, Новомаркового, Ровнополья и Новоуспенского, - DeepState
Войска РФ продвигаются на территории Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ямполя (село Краматорского района Донецкой области), Новомаркового (село Краматорского района Донецкой области), Ровнополья (село Пологовского района Запорожской области) и Новоуспенского (село в Гуляйпольском районе Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Чи все йде по узгодженому плану, і не поплану було тільки звільнення Херсону?!
Можливо я помиляюся і це тільки в моїй уяві, але мені здається що зараз повний хаос і кожен призначенець виключно собі хазяїн, що хоче то і творить
https://censor.net/ua/comments/locate/3583784/73584f0f-4e08-454e-8480-a7c48fcfeaec
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
От і маємо!
З якого це перепугу? Вони зовсім довбанулись? Чи хтось у нас давав присягу захищати інші країни? Уявили нас безправниими рабами, а себе хазяями? Люди, що це робиться?
І так гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
На відміну від Європи, яка хоче "після війни", ми "хитаємо" на "вже зараз".
І станеться так, як це зобразив мілітари-блогер Clement_molin на своїй карті:
https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small
На цій карті-схемі видно, що ця остання (!) лінія оборони прикриває всю Запорізьку область зі сходу. А от інших ліній оборони на схід від Вільнянська та Комишувахи більше ніж через рік після захоплення ворогом Великої Новосілки так і не було побудовано .
Тож, якщо не дай Боже допустити подальше просування ворожої піхоти і форсування нею річки Гайчур, то усі інженерно-фортифікаційні споруди, які розміщені на півдні Запорізької області, будуть вже не потрібні, бо ворог їх просто обійде північніше зі сходу.