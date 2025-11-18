Доба на Донеччині: двоє людей постраждали внаслідок ударів Росії. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли Краматорський і Бахмутський райони: поранені двоє людей, пошкоджено будинки, авто, інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Краматорський район

У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено лінію електропередач. В Андріївці пошкоджено будинок.

Тричі росіяни вдарили по Краматорську - поранили цивільну особу, пошкодили приватний будинок і три автомобілі.

У Кіндратівці Дружківської громади ворожий FPV-дрон поцілив по цивільному авто – поранено одну людину.

Дружківку окупанти атакували трьома FPV-дронами – пошкодили заклад освіти, критичну інфраструктуру і цивільне авто.

На Слов’янськ ворог спрямував два БпЛА "Герань-2" – пошкоджено два приватних будинки.

У Миколаївці внаслідок влучання БпЛА "Італмас" є пошкодження на об’єкті інфраструктури.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

