Доба на Донеччині: двоє людей постраждали внаслідок ударів Росії. ФОТОрепортаж
Росіяни обстріляли Краматорський і Бахмутський райони: поранені двоє людей, пошкоджено будинки, авто, інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Краматорський район
У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено лінію електропередач. В Андріївці пошкоджено будинок.
Тричі росіяни вдарили по Краматорську - поранили цивільну особу, пошкодили приватний будинок і три автомобілі.
У Кіндратівці Дружківської громади ворожий FPV-дрон поцілив по цивільному авто – поранено одну людину.
Дружківку окупанти атакували трьома FPV-дронами – пошкодили заклад освіти, критичну інфраструктуру і цивільне авто.
На Слов’янськ ворог спрямував два БпЛА "Герань-2" – пошкоджено два приватних будинки.
У Миколаївці внаслідок влучання БпЛА "Італмас" є пошкодження на об’єкті інфраструктури.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
