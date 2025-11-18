Під Часовим Яром знищено російську штурмову групу із 14 окупантів: робота 24-ї бригади. ВIДЕО 18+

У районі Часового Яру в Донецькій області тривають запеклі бої. Російські війська продовжують намагатися штурмувати українські позиції, проте оборонці міста стримують натиск ворога.

Ураження російської штурмової групи

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано результативну роботу воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Українські захисники знищили російську штурмову групу чисельністю 14 осіб, які намагалися прорвати оборону.

Точна та злагоджена робота українських військових

За даними бригади, атака ворога була оперативно виявлена та придушена за допомогою вогневих засобів. Завдяки точним діям підрозділу штурм росіян був повністю зірваний.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Донецька область (11246) 24 ОМБр імені короля Данила (293) Часів Яр (426) Бахмутський район (854)
Разобрали как конструктор LEGO.
18.11.2025 11:53
- Доктор, отчего он умер?
- Вскрытие показало - умер от вскрытия.
18.11.2025 12:20
Лемінги, дебіли.... Но їдуть, йдуть, повзуть.... Здихають! Но їдуть, йдуть, повзуть.... Здихають.... Щось їм накобздон пообіцяв..
18.11.2025 12:26
Рекомендую к просмотру! Как успокоительное! Понимающие настроение и веру в будущее!! Максимально позитивное видео
18.11.2025 19:22
 
 