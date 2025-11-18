Під Часовим Яром знищено російську штурмову групу із 14 окупантів: робота 24-ї бригади. ВIДЕО 18+
У районі Часового Яру в Донецькій області тривають запеклі бої. Російські війська продовжують намагатися штурмувати українські позиції, проте оборонці міста стримують натиск ворога.
Ураження російської штурмової групи
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах зафіксовано результативну роботу воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Українські захисники знищили російську штурмову групу чисельністю 14 осіб, які намагалися прорвати оборону.
Точна та злагоджена робота українських військових
За даними бригади, атака ворога була оперативно виявлена та придушена за допомогою вогневих засобів. Завдяки точним діям підрозділу штурм росіян був повністю зірваний.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
