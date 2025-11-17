Оператори дронів наздогнали окупанта з боєкомплектом на спині та підірвали його. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 3-го батальйону охорони 101-ї ОБХ Генерального штабу показали кадри ліквідації окупанта у напрямку Часового Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці наздогнали ударними дронами військового РФ на відкритій місцевості та завдали удару по ньому.

Як коментують військові, окупант був напакований боєкомплектом та після ліквідації він повторно здетонував, розірвавши собі живіт.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також повідомлялося, що ударні дрони бійців батальйону Incognito Group 54-ї окремої механізованої бригади уразили окупанта, що лишився один після невдалих штурмів.

