Оккупант, набитый боекомплектом, повторно подорвался после ликвидации. ВИДЕО 18+

Операторы дронов 3-го батальона охраны 101-й ОБрО Генерального штаба показали кадры ликвидации оккупанта в направлении Часова Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы догнали ударными дронами военного РФ на открытой местности и нанесли по нему удар.

Как комментируют военные, оккупант был упакован боекомплектом и после ликвидации он повторно подорвался, разорвав себе живот.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также сообщалось, что ударные дроны бойцов батальона Incognito Group 54-й отдельной механизированной бригады поразили оккупанта, оставшегося одного после неудачных штурмов.

