Одинокий рашист под деревом остался без конечностей вследствие удара украинского дрона. ВИДЕО 18+

Ударные дроны бойцов батальона Incognito Group 54-й отдельной механизированной бригады поразили оккупанта, оставшегося в одиночестве после неудачных штурмов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик решил отдохнуть под деревом - как оказалось, в последний раз.

Дронари точным броском с БПЛА в момент оторвали конечность рашисту и ликвидировали его.

Видео бойцы опубликовали в своем официальном телеграм-канале.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

К слову, ранее сообщалось, что уничтожено 8 автомобилей, 27 мотоединиц и 318 захватчиков ударами дронов 54-й ОМБр.

