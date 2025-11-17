1 017 14
Одинокий рашист под деревом остался без конечностей вследствие удара украинского дрона. ВИДЕО 18+
Ударные дроны бойцов батальона Incognito Group 54-й отдельной механизированной бригады поразили оккупанта, оставшегося в одиночестве после неудачных штурмов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик решил отдохнуть под деревом - как оказалось, в последний раз.
Дронари точным броском с БПЛА в момент оторвали конечность рашисту и ликвидировали его.
Видео бойцы опубликовали в своем официальном телеграм-канале.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
К слову, ранее сообщалось, что уничтожено 8 автомобилей, 27 мотоединиц и 318 захватчиков ударами дронов 54-й ОМБр.
От і не вистачає засобів обробітку!
бояришник закінчився!
Потратили дрончик на цю мразоту, краще б гранатою одразу влучили.