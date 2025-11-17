РУС
1 017 14

Одинокий рашист под деревом остался без конечностей вследствие удара украинского дрона. ВИДЕО 18+

Ударные дроны бойцов батальона Incognito Group 54-й отдельной механизированной бригады поразили оккупанта, оставшегося в одиночестве после неудачных штурмов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик решил отдохнуть под деревом - как оказалось, в последний раз.

Дронари точным броском с БПЛА в момент оторвали конечность рашисту и ликвидировали его.

Видео бойцы опубликовали в своем официальном телеграм-канале.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

К слову, ранее сообщалось, что уничтожено 8 автомобилей, 27 мотоединиц и 318 захватчиков ударами дронов 54-й ОМБр.

армия РФ (21318) уничтожение (8448) 54 отдельная мехбригада (194) дроны (5483) Силы беспилотных систем (298)
А нафіга йому кінцівки - йому біла лада потрібна!!!
17.11.2025 18:48 Ответить
Тепер на ручному управлінні.
17.11.2025 19:06 Ответить
Всьо…
17.11.2025 18:50 Ответить
якби ще карликів х-уйла і мєдвєдєва так обробити, але ті хитріші, ховаються подалі від України
17.11.2025 18:51 Ответить
"фламінги" ще на фарбуванні...
От і не вистачає засобів обробітку!
17.11.2025 18:53 Ответить
"Самотній рашист під деревом..." як романтично. Я аж просльозився..
17.11.2025 18:55 Ответить
самотній!
бояришник закінчився!
17.11.2025 18:57 Ответить
Ну ти загнув!!! Це ж - катастрофа!!!
17.11.2025 19:02 Ответить
Та да....Адіночєство-сволочь.Как там пайотся в пєснє-адіночєство-****,я нє чуствую руку,а тєпєрь єщьо і ногу.
17.11.2025 19:13 Ответить
А мені жаль
Потратили дрончик на цю мразоту, краще б гранатою одразу влучили.
17.11.2025 18:59 Ответить
Граната "не той сістєми" - не розірвалася!!!
17.11.2025 19:06 Ответить
Баблишка захотел по лёгкому срубить теперь ни ножек ни баблишка, селяви...
17.11.2025 19:09 Ответить
Невже від детонації козломордих газів,наш дрон постраждав?
17.11.2025 19:12 Ответить
 
 