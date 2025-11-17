Оккупант убегал на мотоцикле от украинского дрона, но не успел - боевая работа "Ivan Franko Group". ВИДЕО
Украинские дронары группы "Ivan Franko Group" уничтожают российскую технику вместе с личным составом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники метко атакуют своими FPV-дронами автомобили и мотоциклы оккупантов прямо во время их движения по дорогам.
В частности, уничтожено:
- 4 автомобиля
- 3 мотоцикла
- 8 оккупантов
На обнародованных кадрах видно, как российские военные после поражения своего соратника подходят к его телу и толкают ногой, проверяя, жив ли он.
На другом видео - те же оккупанты убегают от украинского беспилотника, который мчится ликвидировать очередную партию захватчиков.
Предварительно сообщалось, что бойцы группы "Ivan Franko Group" поразили вражескую технику в районе Елизаветовки на Добропольском направлении.
