Оккупант убегал на мотоцикле от украинского дрона, но не успел - боевая работа "Ivan Franko Group". ВИДЕО

Украинские дронары группы "Ivan Franko Group" уничтожают российскую технику вместе с личным составом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники метко атакуют своими FPV-дронами автомобили и мотоциклы оккупантов прямо во время их движения по дорогам.

В частности, уничтожено:

  • 4 автомобиля
  • 3 мотоцикла
  • 8 оккупантов

На обнародованных кадрах видно, как российские военные после поражения своего соратника подходят к его телу и толкают ногой, проверяя, жив ли он.

На другом видео - те же оккупанты убегают от украинского беспилотника, который мчится ликвидировать очередную партию захватчиков.

Предварительно сообщалось, что бойцы группы "Ivan Franko Group" поразили вражескую технику в районе Елизаветовки на Добропольском направлении.

На шо вони розраховують??? Ну от знаючи, що над ними постійно висять у повітрі дрони, як вони можуть вижити???
17.11.2025 18:35 Ответить
коли їх мобілізовують, то зразу ж вилучають не тільки модуль який відповідає за розрахунки, але і той, який відповідає за елементарну аріфметику. Ну, шоб вони не лякались кількості своїх трупів, які вони бачать по дорозі до позиціїкобзона.
17.11.2025 19:55 Ответить
К кабзону опозданий не бывает, успел козломордый.
17.11.2025 20:33 Ответить
Сепультура чи Солффлай..Еслишо Кавалера за рашу..Ліпше вже Деррі Грін...відразу видно що не мощкаль..
17.11.2025 22:40 Ответить
 
 