Операторы дронов 63-й ОМБр минусуют 30 оккупантов на Лиманщине. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады нанесли удар дронами по 30 оккупантам в Лиманском районе Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как российские захватчики в панике бегут от украинских беспилотников.

Часть военных РФ была ликвидирована в момент, когда они спали под деревьями в лесополосах.

Защитники комментируют под видео:

"Ни на мгновение не останавливается конвейер смерти для оккупантов."

Также сообщалось, что штурмовая группа 63-й ОМБр ликвидировала оккупанта во время зачистки местности в Серебрянском лесу.

