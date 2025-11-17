Операторы дронов 63-й ОМБр минусуют 30 оккупантов на Лиманщине. ВИДЕО
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады нанесли удар дронами по 30 оккупантам в Лиманском районе Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как российские захватчики в панике бегут от украинских беспилотников.
Часть военных РФ была ликвидирована в момент, когда они спали под деревьями в лесополосах.
Защитники комментируют под видео:
"Ни на мгновение не останавливается конвейер смерти для оккупантов."
Также сообщалось, что штурмовая группа 63-й ОМБр ликвидировала оккупанта во время зачистки местности в Серебрянском лесу.
