Штурмовая группа 63-й ОМБр ликвидировала оккупанта во время зачистки местности в Серебрянском лесу. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой бойцы 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные Львы" ликвидируют оккупанта в Серебрянском лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская штурмовая группа во время зачистки местности обнаружила и уничтожила в стрелковом бою российского военного, который устроил засаду в лесу.

Предварительно сообщалось, что бойцы 63-й ОМБр ликвидировали 26 оккупантов на Лиманском направлении.

