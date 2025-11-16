Штурмова група 63-ї ОМБр ліквідувала окупанта під час зачистки місцевості в Серебрянському лісі. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому бійці 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" ліквідовують окупанта в Серебрянському лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська штурмова група під час зачистки місцевості виявила та знищила у стрілецькому бою російського військового, який облаштував засідку в лісі.

Попередньо повідомлялося, що бійці 63-ї ОМБр ліквідували 26 окупантів на Лиманському напрямку.

