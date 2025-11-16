Штурмова група 63-ї ОМБр ліквідувала окупанта під час зачистки місцевості в Серебрянському лісі. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому бійці 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві Леви" ліквідовують окупанта в Серебрянському лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська штурмова група під час зачистки місцевості виявила та знищила у стрілецькому бою російського військового, який облаштував засідку в лісі.

Попередньо повідомлялося, що бійці 63-ї ОМБр ліквідували 26 окупантів на Лиманському напрямку.

армія рф (21149) знищення (10243) 63 ОМБр (164) Луганська область (4918) Сватівський район (21)
Ого, якого "лося" завалили...
16.11.2025 12:02 Відповісти
"Засадой" этого мечущегося по кустам кацапа назвать было большим преувеличением, но факт все равно положительный - одним козломордым выродком меньше.
16.11.2025 18:07 Відповісти
 
 