93-тя ОМБр "Холодний Яр" відбила штурм окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

На Костянтинівському напрямку українські захисники 93-ї ОМБр "Холодний Яр" відбили штурм окупантів та знищили щонайменше 15 одиниць броньованої техніки.

Військові РФ намагалися скористатися туманною погодою та прорвати оборонні позиції Збройних Сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час влучної спецоперації українських дронарів по ворожій техніці було знищено:

3 танки,

12 бронемашин,

17 окупантів.

Також бійці зазначають: "Росіяни не врахували одного: новітні наземні роботизовані комплекси-розвідники під час штурмових дій противника перебували в його тилу, виявили російські колони та передали координати, що зробило техніку солодкою цукерочкою для наших FPV".

Кадри роботи по ворожій техніці бійці оприлюднили в соцмережах.

