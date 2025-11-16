93-я ОМБр "Холодный Яр" отразила штурм оккупантов на Константиновском направлении. ВИДЕО

На Константиновском направлении украинские защитники 93-й ОМБр "Холодный Яр" отбили штурм оккупантов и уничтожили не менее 15 единиц бронетехники.

Военные РФ пытались воспользоваться туманной погодой и прорвать оборонительные позиции Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время точной спецоперации украинских дронщиков по вражеской технике было уничтожено:

  • 3 танка,

  • 12 бронемашин,

  • 17 оккупантов.

Также бойцы отмечают: "Россияне не учли одного: новейшие наземные роботизированные комплексы-разведчики во время штурмовых действий противника находились в его тылу, обнаружили российские колонны и передали координаты, что сделало технику сладкой конфеткой для наших FPV".

Кадры работы по вражеской технике бойцы обнародовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что бойцы батальона беспилотных систем "Black Raven" отбили штурм РФ на Покровском направлении: минус техника и оккупанты.

