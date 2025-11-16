Два украинских дрона "поджарили" оккупанта в чаще на Сумщине. ВИДЕО

Украинские военные 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ поразили оккупанта двумя ударными беспилотниками на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, почти одновременно два FPV-дрона Сил обороны попали в захватчика, который пробирался в чаще, и "поджарили" его.

В результате боевой работы на кадрах видно, как от тела ликвидированного оккупанта поднимается дым.

"Конкуренция за каждого ликвидированного российского оккупанта среди украинских асов обостряется с каждым днем", — иронично добавляют бойцы в комментариях под видео.

