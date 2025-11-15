1 765 0
Дроны подразделения "Фенікс" уничтожили ДРГ и укрытия оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Операторы дронов пограничного подразделения "Фенікс" отработали ударными беспилотниками по ДРГ оккупантов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы также сожгли вражеские укрытия и уничтожили FPV-засады российских военных.
Поражено:
-
9 оккупантов,
-
3 укрытия,
-
1 дрона-"ждуна".
Кадры своей работы пограничники обнародовали в соцсетях.
Ранее сообщалось, что бойцы подразделения "Фенікс" уничтожили танк, РЭБ "Штора" и более 30 оккупантов под Константиновкой.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль