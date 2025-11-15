Дроны подразделения "Фенікс" уничтожили ДРГ и укрытия оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Операторы дронов пограничного подразделения "Фенікс" отработали ударными беспилотниками по ДРГ оккупантов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы также сожгли вражеские укрытия и уничтожили FPV-засады российских военных.

Поражено:

9 оккупантов,

3 укрытия,

1 дрона-"ждуна".

Кадры своей работы пограничники обнародовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения "Фенікс" уничтожили танк, РЭБ "Штора" и более 30 оккупантов под Константиновкой.

