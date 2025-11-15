1 765 0
Дрони підрозділу "Фенікс" знищили ДРГ та укриття окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Оператори дронів прикордонного підрозділу "Фенікс" відпрацювали ударними безпілотниками по ДРГ окупантів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці також спалили ворожі укриття та знищили FPV-засідки російських військових.
Уражено:
-
9 окупантів,
-
3 укриття,
-
1 дрона-"ждуна".
Кадри своєї роботи прикордонники оприлюднили в соцмережах.
Раніше повідомлялося, що бійці підрозділу "Фенікс" знищили танк, РЕБ "Штора" і понад 30 окупантів під Костянтинівкою.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль