УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15514 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
1 765 0

Дрони підрозділу "Фенікс" знищили ДРГ та укриття окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Оператори дронів прикордонного підрозділу "Фенікс" відпрацювали ударними безпілотниками по ДРГ окупантів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці також спалили ворожі укриття та знищили FPV-засідки російських військових.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Уражено:

  • 9 окупантів,

  • 3 укриття,

  • 1 дрона-"ждуна".

Кадри своєї роботи прикордонники оприлюднили в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що бійці підрозділу "Фенікс" знищили танк, РЕБ "Штора" і понад 30 окупантів під Костянтинівкою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 67-ма бригада "Залізні соколи" знищила 8 окупантів та 12 мотоциклів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21161) ДПСУ Держприкордонслужба (6737) прикордонники (1248) знищення (10252) дрони (8307) ДРГ (154) Харківська область (2778)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 