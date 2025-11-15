Дрони підрозділу "Фенікс" знищили ДРГ та укриття окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Оператори дронів прикордонного підрозділу "Фенікс" відпрацювали ударними безпілотниками по ДРГ окупантів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці також спалили ворожі укриття та знищили FPV-засідки російських військових.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Уражено:

9 окупантів,

3 укриття,

1 дрона-"ждуна".

Кадри своєї роботи прикордонники оприлюднили в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що бійці підрозділу "Фенікс" знищили танк, РЕБ "Штора" і понад 30 окупантів під Костянтинівкою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 67-ма бригада "Залізні соколи" знищила 8 окупантів та 12 мотоциклів. ВIДЕО