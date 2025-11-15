67-ма бригада "Залізні соколи" знищила 8 окупантів та 12 мотоциклів. ВIДЕО
Оператори безпілотників 67-ї окремої механізованої бригади "Залізні соколи" поділилися кадрами ліквідації окупантів та ворожої техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці поблизу населених пунктів Тернове та Березове завдали ударів по військових РФ, які рухалися дорогою.
Зокрема, знищено:
-
12 мотоциклів,
-
8 окупантів.
Відео своєї роботи бійці опублікували в телеграм-каналі.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якби ще й на додачу якогось ЗЕпокидька...