УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15514 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
2 999 6

67-ма бригада "Залізні соколи" знищила 8 окупантів та 12 мотоциклів. ВIДЕО

Оператори безпілотників 67-ї окремої механізованої бригади "Залізні соколи" поділилися кадрами ліквідації окупантів та ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці поблизу населених пунктів Тернове та Березове завдали ударів по військових РФ, які рухалися дорогою.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема, знищено:

  • 12 мотоциклів,

  • 8 окупантів.

Відео своєї роботи бійці опублікували в телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український військовий упритул ліквідував російського штурмовика в Мирнограді. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21161) знищення (10252) Запорізька область (4927) Донецька область (11253) дрони (8307) 67 ОМБр (27) Волноваський район (372) Пологівський район (423) Березове (1) Тернове (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже добре
якби ще й на додачу якогось ЗЕпокидька...
показати весь коментар
15.11.2025 16:15 Відповісти
Эти мотики свое отслужили, их можно уже не трогать, лупить надо пидоров.
показати весь коментар
15.11.2025 16:19 Відповісти
Проскочили ********* на «Червоний», прямо до пригожина і кабздона!!
показати весь коментар
15.11.2025 17:14 Відповісти
Редактори косорукі, чи косоокі... "Залізні соколи" це не вся 67 омбр, як може здатись із заголовку. Це назва батальйону безпілотних систем цієї бригади.
показати весь коментар
15.11.2025 17:30 Відповісти
Начьниє волкі ***...
показати весь коментар
15.11.2025 18:12 Відповісти
 
 