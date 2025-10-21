Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили танк, РЕБ "Штора" і понад 30 окупантів під Костянтинівкою. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили техніку окупантів у напрямку Костянтинівки, що на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами було ліквідовано 30 окупантів та уражено 6 одиниць техніки:

Танк Т-62

3 автівки

Квадроцикл

Засіб РЕБ "Штора"

Відео бойової роботи прикордонники оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

