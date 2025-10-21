УКР
563 1

Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили танк, РЕБ "Штора" і понад 30 окупантів під Костянтинівкою. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили техніку окупантів у напрямку Костянтинівки, що на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами було ліквідовано 30 окупантів та уражено 6 одиниць техніки:

  • Танк Т-62
  • 3 автівки
  • Квадроцикл
  • Засіб РЕБ "Штора"

Відео бойової роботи прикордонники оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що Прикордонники підрозділу "Фенікс" відбили штурм РФ на Донеччині.

Дивіться також: Дрони Третього армійського корпусу знищили 12 окупантів, техніку та наземний роботизований комплекс. ВIДЕО

армія рф (19143) Держприкордонслужба ДПСУ (6514) прикордонники (1130) знищення (8540) Донецька область (9876) дрони (6110) Покровський район (1119) Костянтинівка (46)
Ось цим **********, і прийшов ****** день від прутня!
Армія! Мова! Віра! Прикордонники, боронять Україну, поки їх керовнік в Києві, заробляє собі дєньох, «діткам на Мівіну», виконуючи забаганки єрмака-зеленського!!
Потім, він буде нести галіматню, що його примушували до цього, ******вські помічники ригоАНАЛІВ
показати весь коментар
21.10.2025 21:27 Відповісти
 
 