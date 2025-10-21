563 1
Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили танк, РЕБ "Штора" і понад 30 окупантів під Костянтинівкою. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили техніку окупантів у напрямку Костянтинівки, що на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними дронами було ліквідовано 30 окупантів та уражено 6 одиниць техніки:
- Танк Т-62
- 3 автівки
- Квадроцикл
- Засіб РЕБ "Штора"
Відео бойової роботи прикордонники оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що Прикордонники підрозділу "Фенікс" відбили штурм РФ на Донеччині.
Армія! Мова! Віра! Прикордонники, боронять Україну, поки їх керовнік в Києві, заробляє собі дєньох, «діткам на Мівіну», виконуючи забаганки єрмака-зеленського!!
Потім, він буде нести галіматню, що його примушували до цього, ******вські помічники ригоАНАЛІВ