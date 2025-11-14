Пара украинских FPV-дронов разрывает российского штурмовика на Сумском направлении. ВИДЕО 18+

На Сумском направлении украинские защитники ликвидировали российского штурмовика с помощью двух FPV-дронов. Ударные беспилотники почти одновременно попали в цель, разорвав оккупанта на месте.

Слаженные действия операторов

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение выполнили пилоты роты ударных БПЛА 71-й отдельной егерской бригады. Операторы действовали четко и согласованно, обеспечив гарантированное уничтожение россиянина.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

