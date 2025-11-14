Россия планирует привлечь 12 тысяч работников из КНДР для "сборки шахедов", - ГУР МО
Россия планирует привлечь 12 тысяч северокорейских работников в отдельную экономическую зону "Алабуга" в Татарстане до конца 2025 года, чтобы покрыть нехватку кадров на предприятиях, связанных с производством ударных дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.
Отмечается, что для обсуждения деталей продажи рабочей силы в конце октября в министерстве иностранных дел РФ состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников.
"Импортной рабочей силе московиты обещают платить примерно 2,5 доллара США за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.
Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", - отметили в разведке.
Что известно о заводе дронов?
Завод дронов в Елабуге ("Алабуга") - российский военный завод, построенный в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга" для широкомасштабного производства российской версии иранского БПЛА "Shahed 136" под названием "Герань-2" для использования в российском вторжении в Украину.
Завод активно развивается, используя труд студентов, которых привлекают как к строительству, так и к производству. На предприятии, кроме сборки, налажен полный цикл производства дронов, включая двигатели, которые являются копией иранских разработок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ігорок, Альоша, Фєдя, Алкаш, де ви?
То скільки це буде "шахедів" на добу?