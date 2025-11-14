Россия планирует привлечь 12 тысяч работников из КНДР для "сборки шахедов", - ГУР МО

Россия планирует привлечь 12 тысяч северокорейских работников в отдельную экономическую зону "Алабуга" в Татарстане до конца 2025 года, чтобы покрыть нехватку кадров на предприятиях, связанных с производством ударных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

Отмечается, что для обсуждения деталей продажи рабочей силы в конце октября в министерстве иностранных дел РФ состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Импортной рабочей силе московиты обещают платить примерно 2,5 доллара США за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.

Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", - отметили в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР помогает РФ: украинские военные уничтожили северокорейскую РСЗО

Что известно о заводе дронов?

Завод дронов в Елабуге ("Алабуга") - российский военный завод, построенный в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга" для широкомасштабного производства российской версии иранского БПЛА "Shahed 136" под названием "Герань-2" для использования в российском вторжении в Украину.

Завод активно развивается, используя труд студентов, которых привлекают как к строительству, так и к производству. На предприятии, кроме сборки, налажен полный цикл производства дронов, включая двигатели, которые являются копией иранских разработок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР отправила в Россию 5 тыс. военных строителей, - разведка Южной Кореи