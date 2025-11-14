РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11724 посетителя онлайн
Новости Сотрудничество КНДР и РФ
643 21

Россия планирует привлечь 12 тысяч работников из КНДР для "сборки шахедов", - ГУР МО

Москва импортирует рабочих из КНДР для военных заводов

Россия планирует привлечь 12 тысяч северокорейских работников в отдельную экономическую зону "Алабуга" в Татарстане до конца 2025 года, чтобы покрыть нехватку кадров на предприятиях, связанных с производством ударных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

Отмечается, что для обсуждения деталей продажи рабочей силы в конце октября в министерстве иностранных дел РФ состоялась встреча местных чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, ответственной за поиск и подбор корейских работников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Импортной рабочей силе московиты обещают платить примерно 2,5 доллара США за час работы, а смена для работников будет длиться не менее 12 часов.

Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", - отметили в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР помогает РФ: украинские военные уничтожили северокорейскую РСЗО

Что известно о заводе дронов?

Завод дронов в Елабуге ("Алабуга") - российский военный завод, построенный в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга" для широкомасштабного производства российской версии иранского БПЛА "Shahed 136" под названием "Герань-2" для использования в российском вторжении в Украину.

Завод активно развивается, используя труд студентов, которых привлекают как к строительству, так и к производству. На предприятии, кроме сборки, налажен полный цикл производства дронов, включая двигатели, которые являются копией иранских разработок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР отправила в Россию 5 тыс. военных строителей, - разведка Южной Кореи

Автор: 

КНДР (1295) Татарстан (37) дроны (5442) ГУР (655) Шахед (1640)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Ту алвбугу пора спалити
показать весь комментарий
14.11.2025 10:36 Ответить
+1
Це той шо бухового на сцЄну випустили?
показать весь комментарий
14.11.2025 10:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ту алвбугу пора спалити
показать весь комментарий
14.11.2025 10:36 Ответить
Міндіч вже біжить з фламінгою на плечах.
показать весь комментарий
14.11.2025 10:53 Ответить
Хтось же повинен "радувати" солдаток, доки їхні дурні воюють
показать весь комментарий
14.11.2025 11:01 Ответить
Так це вже ж було...
показать весь комментарий
14.11.2025 11:22 Ответить
А роботи що, не справляються?
Ігорок, Альоша, Фєдя, Алкаш, де ви?
показать весь комментарий
14.11.2025 10:38 Ответить
Це той шо бухового на сцЄну випустили?
показать весь комментарий
14.11.2025 10:39 Ответить
Алкаша не трогай, він у білочки отримує консультації
показать весь комментарий
14.11.2025 10:44 Ответить
Це для ху...лостану вигідно, пухлому грошіма, робітникам миску риса, та ще вільно розмножуватись з місцевими
показать весь комментарий
14.11.2025 10:39 Ответить
а ми плануєм робити 500-800 на добу перехоплювачів в листопаді
показать весь комментарий
14.11.2025 10:40 Ответить
Вже 3000 ракет зробили. Одних лиш "фламінгів" кілька сотень настругали в жовтні, авжеж?
показать весь комментарий
14.11.2025 10:58 Ответить
Миндича на них нету. Он бы им показал как надо работать.
показать весь комментарий
14.11.2025 10:43 Ответить
Миндич для нас крадій, а для ху....лостану, так кишеньковий злодій.
показать весь комментарий
14.11.2025 10:45 Ответить
Міндіч для них слухняний юніт, і своє завдання він виконав.
показать весь комментарий
14.11.2025 11:01 Ответить
Ага ну да ну да, зараз їм пообіцяють бронь, а на виході вже воєнкоми на газєлі чекатимуть, за ноги і під Покровськ.
показать весь комментарий
14.11.2025 10:47 Ответить
А ми будемо залучати 10 тис потужних відосиків для обілення кокса, зеботва працює 24/7
показать весь комментарий
14.11.2025 10:54 Ответить
Чому по ******** нічого не летить?
показать весь комментарий
14.11.2025 10:54 Ответить
Миндич ********, фуфломинги за ним...нечему лететь.
показать весь комментарий
14.11.2025 11:08 Ответить
@лять.
То скільки це буде "шахедів" на добу?
показать весь комментарий
14.11.2025 11:18 Ответить
Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР"" - это сколько в цукерманах и миндичах?
показать весь комментарий
14.11.2025 11:22 Ответить
Гур імпотенти , вміє тільки констатувати, буданга, як твоя кава в Криму, не вдавився?
показать весь комментарий
14.11.2025 11:31 Ответить
 
 