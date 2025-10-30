КНДР помогает РФ: украинские военные уничтожили северокорейскую РСЗО

Украинский беспилотник уничтожил реактивную систему залпового огня северокорейского производства на Купянском направлении в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командующий Нацгвардией Александр Пивненко сообщил, что операцию провели операторы подразделений беспилотных систем 15-й бригады "Кара-Даг".

Пивненко уточнил, что речь идет о РСЗО Type-75, которую обнаружили на позиции и поразили огнем БПЛА.

Чем опасна РСЗО Type-75?

Северокорейская 107-мм реактивная система залпового огня Type-75 способна поражать цели на дистанции до 8,5 км, что делает ее опасным средством поддержки огня на поле боя.

Эта установка, которую КНДР передает российским войскам, является лицензионной копией китайской РСЗО Type 63. В северокорейской армии она известна под обозначением Type 75.

В зависимости от модификации, количество направляющих может отличаться: в прицепном варианте система имеет 12 труб, а в самоходных или морских версиях - от 16 до 27 направляющих.

В боекомплект входят два основных типа реактивных снарядов, обеспечивающих различные режимы поражения целей.

КНДР помогает армии РФ

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что солдаты Северной Кореи, расположенные в Курской области России, участвуют в координации разведывательных операций и помогают наносить удары по территории Украины.

Отмечается, что зафиксирован первый случай, когда северокорейские войска были замечены в прямой поддержке или содействии российским наступательным действиям против Украины. Операторы беспилотных систем КНДР помогают российским силам корректировать ракетные удары по украинским позициям в Сумской области.

Дроны северокорейского производства используются для корректировки огня систем залпового огня, что повышает точность российских атак. Ранее КНДР применяла свои беспилотники для операций в Курской области России, но основная роль ее военных заключалась в поддержке наземных боев на стороне РФ. Северная Корея использует этот конфликт для повышения боеспособности своей армии и совершенствования технологий беспилотных систем", - отмечают британские разведчики.

В свою очередь разведка Южной Кореи заявила, что РФ помогала КНДР создать новую межконтинентальную баллистическую ракету.

К слову, ранее мы писали, что Кремль привлек 20 тысяч граждан КНДР к изготовлению "шахедов".

