Музей в честь северокорейских военных, воевавших за РФ, строят в КНДР. ФОТОрепортаж

В Пхеньяне построят музей в честь военных КНДР, которые участвовали в боях за Курщину на стороне РФ.

Об этом пишет северокорейское информагентство KCNA, передает Цензор.НЕТ.

На торжественной церемонии по случаю начала производства присутствовали диктатор Ким Чен Ын, а также руководители партийных структур и других органов, а также представители посольства РФ.

По данным агентства, Ким встретился с участниками боевых действий, которые выздоровели после лечения от ранений.

В выступлении Ким Чен Ын заявил, что войска КНДР с армией РФ "уничтожили дьявольских неонацистских захватчиков".

Что сказал Ким о сотрудничестве с Россией

"Пхеньян всегда будет с Москвой. Наша дружба и единство будут продолжаться вечно", - отметил он.







Сотрудничество РФ и КНДР

Известно, что КНДР предоставила России своих военных, которые воевали на территории Курской области.

Украинские войска взяли в плен раненого северокорейского солдата на Курском направлении.

В России на производстве ударных дронов работают около 20 тысяч граждан Северной Кореи.

По данным Службы внешней разведки Украины, Северная Корея поставляет России от 35% до 50% боеприпасов, необходимых для ведения войны против Украины.

