РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7341 посетитель онлайн
Новости Фото Военные КНДР на Курщине
4 469 23

Музей в честь северокорейских военных, воевавших за РФ, строят в КНДР. ФОТОрепортаж

В Пхеньяне построят музей в честь военных КНДР, которые участвовали в боях за Курщину на стороне РФ.

Об этом пишет северокорейское информагентство KCNA, передает Цензор.НЕТ.

На торжественной церемонии по случаю начала производства присутствовали диктатор Ким Чен Ын, а также руководители партийных структур и других органов, а также представители посольства РФ.

В КНДР строят музей в честь военных, воевавших на Курском

Читайте: Ким Чен Ын об отправке КНДРовцев в РФ: Это наш "братский долг"

По данным агентства, Ким встретился с участниками боевых действий, которые выздоровели после лечения от ранений.

В КНДР строят музей в честь военных, воевавших на Курском

В выступлении Ким Чен Ын заявил, что войска КНДР с армией РФ "уничтожили дьявольских неонацистских захватчиков".

В КНДР строят музей в честь военных, воевавших на Курском

Что сказал Ким о сотрудничестве с Россией

"Пхеньян всегда будет с Москвой. Наша дружба и единство будут продолжаться вечно", - отметил он.

В КНДР строят музей в честь военных, воевавших на Курском
В КНДР строят музей в честь военных, воевавших на Курском
В КНДР строят музей в честь военных, воевавших на Курском

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сотрудничество РФ и КНДР

Известно, что КНДР предоставила России своих военных, которые воевали на территории Курской области.

Украинские войска взяли в плен раненого северокорейского солдата на Курском направлении.

В России на производстве ударных дронов работают около 20 тысяч граждан Северной Кореи.

По данным Службы внешней разведки Украины, Северная Корея поставляет России от 35% до 50% боеприпасов, необходимых для ведения войны против Украины.

Читайте: КНДР уничтожила следы присутствия Ким Чен Ына после встречи с Путиным в Китае, - Reuters

Автор: 

КНДР (1291) Ким Чен Ын (194)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Кореєць і чучхе-кореєць, це як українець та зебіл-українець
показать весь комментарий
24.10.2025 10:02 Ответить
+8
Тупикова гілка розвитку людства: хомо кімченирівець...
показать весь комментарий
24.10.2025 10:05 Ответить
+8
Когось цікавить, що твориться у божевільні? Мене цікавить, доки ООН буде закуповувать продовольство, щоб годувать цих божевільних... Адже це і наші гроші - як внески в бюджет ООН. Більш того - саме у нас ООН закуповує значну частину пшениці, кукурудзи та борошна, для цих цілей!.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кореєць і чучхе-кореєць, це як українець та зебіл-українець
показать весь комментарий
24.10.2025 10:02 Ответить
я поляк і лях...
показать весь комментарий
24.10.2025 12:36 Ответить
Тупикова гілка розвитку людства: хомо кімченирівець...
показать весь комментарий
24.10.2025 10:05 Ответить
пухлый обнял солдатика, солдатик от счастья уписялся как минимум, а может и инфаркт счастья
показать весь комментарий
24.10.2025 10:09 Ответить
Хай зразу декілька будують.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:10 Ответить
Кто би казав. Зробити з людей таких біороботів, як у Північній Кореї. Ось у кого дьявольска система.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:10 Ответить
Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней."
(с) Йозеф Геббельс.

Чи не для того працює "єдиний марафон"? На наше щастя існує ще Інтернет.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:57 Ответить
ну Геббельс цього не говорив, але принципи закладені ним мають місце
показать весь комментарий
24.10.2025 15:16 Ответить
Я не вивчав промови Геббельса, але весь Тирнет рясніє посиланнями саме на нього, стосовно цієї цитати.

показать весь комментарий
24.10.2025 22:03 Ответить
людт ******* різні фейки повторювати. хоча цей вислів по своїй суті є таким, що відображає реальний стан речей. незалежно від авторства. мабуть реальний автор не настільки відомий, тому приписали ніби Геббельс це говорив.
показать весь комментарий
25.10.2025 17:19 Ответить
Навздогін ще одна цитата, того ж автора - "Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї повірять". )
показать весь комментарий
25.10.2025 23:48 Ответить
На Главком.уа, знайшов цілу підбірку його (чи не його?) цитат:
- «Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї повірять, адже оволодіння масами - єдина ціль пропаганди»;
- «Найгірший ворог будь-якої пропаганди - інтелектуалізм»;
- «Забери у народу історію - і через покоління він перетвориться на натовп, а ще через покоління ним можна керувати, як стадом»;
- «Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней»;
- «Пропаганда втрачає силу, коли стає явною»;
- «Ми домагаємося не правди, а ефекту»;
- «Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою»;
- «Народ без релігії - це як людина без дихання»;
- «Якщо ви вимовите досить велику брехню і будете її повторювати, то люди в підсумку в неї повірять».
показать весь комментарий
25.10.2025 23:54 Ответить
Для Ина,це як перемога в війні з США...Тоталітарний режим тримається на пафосі,до цих пір вони розповідали ,як воювали з СЩА, а тепер є "нові перемоги" ,Для підігрівання своєї влади і восхваляння сонця нації.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:16 Ответить
Когось цікавить, що твориться у божевільні? Мене цікавить, доки ООН буде закуповувать продовольство, щоб годувать цих божевільних... Адже це і наші гроші - як внески в бюджет ООН. Більш того - саме у нас ООН закуповує значну частину пшениці, кукурудзи та борошна, для цих цілей!.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:37 Ответить
Пройде ще пару десятків років і вислів "Я вас туди не посилав" стане актуальним
показать весь комментарий
24.10.2025 10:55 Ответить
"Пхеньян всегда будет с Москвой..."
а про себя - "...покуда нам это выгодно"
показать весь комментарий
24.10.2025 10:57 Ответить
А в это время слега улыбнулся Си
показать весь комментарий
24.10.2025 11:17 Ответить
Страшная картина, насколько из людей можно лепить, что хочешь, главное, создать "правильную окружающую среду".
кндр - это государство, которое воплотило на 100% книгу Оруэлла "1984" в жизнь.
Настойчиво рекомендую эту книгу для прочтения.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:59 Ответить
3 поколения полностью воспитываемых государством..такого не было ни при сталине ни при мао
показать весь комментарий
24.10.2025 11:19 Ответить
Какие же они зачучхереные!
показать весь комментарий
24.10.2025 11:51 Ответить
без ЯЗ нам пізда
показать весь комментарий
24.10.2025 12:49 Ответить
Норвегія ж в НАТО , не бійся ...))
показать весь комментарий
24.10.2025 15:39 Ответить
Сподіваюсь при закладанні принесли у жертву хоча б кілька десятків рабів, бо інакше стояти не буде
показать весь комментарий
24.10.2025 13:25 Ответить
 
 