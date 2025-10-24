Музей в честь северокорейских военных, воевавших за РФ, строят в КНДР. ФОТОрепортаж
В Пхеньяне построят музей в честь военных КНДР, которые участвовали в боях за Курщину на стороне РФ.
Об этом пишет северокорейское информагентство KCNA, передает Цензор.НЕТ.
На торжественной церемонии по случаю начала производства присутствовали диктатор Ким Чен Ын, а также руководители партийных структур и других органов, а также представители посольства РФ.
По данным агентства, Ким встретился с участниками боевых действий, которые выздоровели после лечения от ранений.
В выступлении Ким Чен Ын заявил, что войска КНДР с армией РФ "уничтожили дьявольских неонацистских захватчиков".
Что сказал Ким о сотрудничестве с Россией
"Пхеньян всегда будет с Москвой. Наша дружба и единство будут продолжаться вечно", - отметил он.
Сотрудничество РФ и КНДР
Известно, что КНДР предоставила России своих военных, которые воевали на территории Курской области.
Украинские войска взяли в плен раненого северокорейского солдата на Курском направлении.
В России на производстве ударных дронов работают около 20 тысяч граждан Северной Кореи.
По данным Службы внешней разведки Украины, Северная Корея поставляет России от 35% до 50% боеприпасов, необходимых для ведения войны против Украины.
(с) Йозеф Геббельс.
Чи не для того працює "єдиний марафон"? На наше щастя існує ще Інтернет.
- «Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї повірять, адже оволодіння масами - єдина ціль пропаганди»;
- «Найгірший ворог будь-якої пропаганди - інтелектуалізм»;
- «Забери у народу історію - і через покоління він перетвориться на натовп, а ще через покоління ним можна керувати, як стадом»;
- «Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней»;
- «Пропаганда втрачає силу, коли стає явною»;
- «Ми домагаємося не правди, а ефекту»;
- «Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою»;
- «Народ без релігії - це як людина без дихання»;
- «Якщо ви вимовите досить велику брехню і будете її повторювати, то люди в підсумку в неї повірять».
а про себя - "...покуда нам это выгодно"
кндр - это государство, которое воплотило на 100% книгу Оруэлла "1984" в жизнь.
Настойчиво рекомендую эту книгу для прочтения.