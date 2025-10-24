Музей на честь північнокорейських військових, які воювали за РФ, будують в КНДР. ФОТОрепортаж

У Пхеньяні побудують музей на честь військових КНДР, які брали участь у боях за Курщину на боці РФ.

На урочистій церемонії з нагоди початку виробництва були присутні диктатор Кім Чен Ин, а також керівники партійних структур та інших органів, а також представники посольства РФ.

За даними агентства, Кім зустрівся з учасниками бойових дій, які одужали після лікування від поранень.

У промові Кім Чен Ин заявив, що війська КНДР із армією РФ "знищили диявольських неонацистських загарбників".

Що сказав Кім про співпрацю з Росією

"Пхеньян завжди буде з Москвою. Наша дружба та єдність триватимуть вічно", - зазначив він.







Співпраця РФ та КНДР

Відомо, що КНДР надала Росії своїх військових, які воювали на території Курщини.

Українські війська взяли у полон пораненого північнокорейського солдата на Курському напрямку.

У Росії на виробництві ударних дронів працюють близько 20 тисяч громадян Північної Кореї.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, Північна Корея постачає Росії від 35% до 50% боєприпасів, необхідних для ведення війни проти України.

