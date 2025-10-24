УКР
Музей на честь північнокорейських військових, які воювали за РФ, будують в КНДР. ФОТОрепортаж

У Пхеньяні побудують музей на честь військових КНДР, які брали участь у боях за Курщину на боці РФ.

Про це пише північнокорейське інформагентство KCNA, передає Цензор.НЕТ.

На урочистій церемонії з нагоди початку виробництва були присутні диктатор Кім Чен Ин, а також керівники партійних структур та інших органів, а також представники посольства РФ.

Читайте: Кім Чен Ин про відправку КНДРівців до РФ: Це наш "братній обов’язок"

За даними агентства, Кім зустрівся з учасниками бойових дій, які одужали після лікування від поранень.

У промові Кім Чен Ин заявив, що війська КНДР із армією РФ "знищили диявольських неонацистських загарбників".

Що сказав Кім про співпрацю з Росією

"Пхеньян завжди буде з Москвою. Наша дружба та єдність триватимуть вічно", - зазначив він.

Співпраця РФ та КНДР

Відомо, що КНДР надала Росії своїх військових, які воювали на території Курщини. 

Українські війська взяли у полон пораненого північнокорейського солдата на Курському напрямку.

У Росії на виробництві ударних дронів працюють близько 20 тисяч громадян Північної Кореї.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, Північна Корея постачає Росії від 35% до 50% боєприпасів, необхідних для ведення війни проти України.

Читайте: КНДР знищила сліди присутності Кім Чен Ина після зустрічі з Путіним у Китаї, - Reuters

Топ коментарі
+8
Кореєць і чучхе-кореєць, це як українець та зебіл-українець
показати весь коментар
24.10.2025 10:02 Відповісти
+8
Тупикова гілка розвитку людства: хомо кімченирівець...
показати весь коментар
24.10.2025 10:05 Відповісти
+8
Когось цікавить, що твориться у божевільні? Мене цікавить, доки ООН буде закуповувать продовольство, щоб годувать цих божевільних... Адже це і наші гроші - як внески в бюджет ООН. Більш того - саме у нас ООН закуповує значну частину пшениці, кукурудзи та борошна, для цих цілей!.
показати весь коментар
24.10.2025 10:37 Відповісти
Кореєць і чучхе-кореєць, це як українець та зебіл-українець
показати весь коментар
24.10.2025 10:02 Відповісти
я поляк і лях...
показати весь коментар
24.10.2025 12:36 Відповісти
Тупикова гілка розвитку людства: хомо кімченирівець...
показати весь коментар
24.10.2025 10:05 Відповісти
пухлый обнял солдатика, солдатик от счастья уписялся как минимум, а может и инфаркт счастья
показати весь коментар
24.10.2025 10:09 Відповісти
Хай зразу декілька будують.
показати весь коментар
24.10.2025 10:10 Відповісти
Кто би казав. Зробити з людей таких біороботів, як у Північній Кореї. Ось у кого дьявольска система.
показати весь коментар
24.10.2025 10:10 Відповісти
Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней."
(с) Йозеф Геббельс.

Чи не для того працює "єдиний марафон"? На наше щастя існує ще Інтернет.
показати весь коментар
24.10.2025 10:57 Відповісти
ну Геббельс цього не говорив, але принципи закладені ним мають місце
показати весь коментар
24.10.2025 15:16 Відповісти
Я не вивчав промови Геббельса, але весь Тирнет рясніє посиланнями саме на нього, стосовно цієї цитати.

показати весь коментар
24.10.2025 22:03 Відповісти
людт ******* різні фейки повторювати. хоча цей вислів по своїй суті є таким, що відображає реальний стан речей. незалежно від авторства. мабуть реальний автор не настільки відомий, тому приписали ніби Геббельс це говорив.
показати весь коментар
25.10.2025 17:19 Відповісти
Навздогін ще одна цитата, того ж автора - "Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї повірять". )
показати весь коментар
25.10.2025 23:48 Відповісти
На Главком.уа, знайшов цілу підбірку його (чи не його?) цитат:
- «Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї повірять, адже оволодіння масами - єдина ціль пропаганди»;
- «Найгірший ворог будь-якої пропаганди - інтелектуалізм»;
- «Забери у народу історію - і через покоління він перетвориться на натовп, а ще через покоління ним можна керувати, як стадом»;
- «Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней»;
- «Пропаганда втрачає силу, коли стає явною»;
- «Ми домагаємося не правди, а ефекту»;
- «Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою»;
- «Народ без релігії - це як людина без дихання»;
- «Якщо ви вимовите досить велику брехню і будете її повторювати, то люди в підсумку в неї повірять».
показати весь коментар
25.10.2025 23:54 Відповісти
Для Ина,це як перемога в війні з США...Тоталітарний режим тримається на пафосі,до цих пір вони розповідали ,як воювали з СЩА, а тепер є "нові перемоги" ,Для підігрівання своєї влади і восхваляння сонця нації.
показати весь коментар
24.10.2025 10:16 Відповісти
Когось цікавить, що твориться у божевільні? Мене цікавить, доки ООН буде закуповувать продовольство, щоб годувать цих божевільних... Адже це і наші гроші - як внески в бюджет ООН. Більш того - саме у нас ООН закуповує значну частину пшениці, кукурудзи та борошна, для цих цілей!.
показати весь коментар
24.10.2025 10:37 Відповісти
Пройде ще пару десятків років і вислів "Я вас туди не посилав" стане актуальним
показати весь коментар
24.10.2025 10:55 Відповісти
"Пхеньян всегда будет с Москвой..."
а про себя - "...покуда нам это выгодно"
показати весь коментар
24.10.2025 10:57 Відповісти
А в это время слега улыбнулся Си
показати весь коментар
24.10.2025 11:17 Відповісти
Страшная картина, насколько из людей можно лепить, что хочешь, главное, создать "правильную окружающую среду".
кндр - это государство, которое воплотило на 100% книгу Оруэлла "1984" в жизнь.
Настойчиво рекомендую эту книгу для прочтения.
показати весь коментар
24.10.2025 10:59 Відповісти
3 поколения полностью воспитываемых государством..такого не было ни при сталине ни при мао
показати весь коментар
24.10.2025 11:19 Відповісти
Какие же они зачучхереные!
показати весь коментар
24.10.2025 11:51 Відповісти
без ЯЗ нам пізда
показати весь коментар
24.10.2025 12:49 Відповісти
Норвегія ж в НАТО , не бійся ...))
показати весь коментар
24.10.2025 15:39 Відповісти
Сподіваюсь при закладанні принесли у жертву хоча б кілька десятків рабів, бо інакше стояти не буде
показати весь коментар
24.10.2025 13:25 Відповісти
 
 