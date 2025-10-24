Музей на честь північнокорейських військових, які воювали за РФ, будують в КНДР. ФОТОрепортаж
У Пхеньяні побудують музей на честь військових КНДР, які брали участь у боях за Курщину на боці РФ.
Про це пише північнокорейське інформагентство KCNA, передає Цензор.НЕТ.
На урочистій церемонії з нагоди початку виробництва були присутні диктатор Кім Чен Ин, а також керівники партійних структур та інших органів, а також представники посольства РФ.
За даними агентства, Кім зустрівся з учасниками бойових дій, які одужали після лікування від поранень.
У промові Кім Чен Ин заявив, що війська КНДР із армією РФ "знищили диявольських неонацистських загарбників".
Що сказав Кім про співпрацю з Росією
"Пхеньян завжди буде з Москвою. Наша дружба та єдність триватимуть вічно", - зазначив він.
Співпраця РФ та КНДР
Відомо, що КНДР надала Росії своїх військових, які воювали на території Курщини.
Українські війська взяли у полон пораненого північнокорейського солдата на Курському напрямку.
У Росії на виробництві ударних дронів працюють близько 20 тисяч громадян Північної Кореї.
За даними Служби зовнішньої розвідки України, Північна Корея постачає Росії від 35% до 50% боєприпасів, необхідних для ведення війни проти України.
(с) Йозеф Геббельс.
Чи не для того працює "єдиний марафон"? На наше щастя існує ще Інтернет.
- «Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї повірять, адже оволодіння масами - єдина ціль пропаганди»;
- «Найгірший ворог будь-якої пропаганди - інтелектуалізм»;
- «Забери у народу історію - і через покоління він перетвориться на натовп, а ще через покоління ним можна керувати, як стадом»;
- «Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней»;
- «Пропаганда втрачає силу, коли стає явною»;
- «Ми домагаємося не правди, а ефекту»;
- «Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою»;
- «Народ без релігії - це як людина без дихання»;
- «Якщо ви вимовите досить велику брехню і будете її повторювати, то люди в підсумку в неї повірять».
а про себя - "...покуда нам это выгодно"
кндр - это государство, которое воплотило на 100% книгу Оруэлла "1984" в жизнь.
Настойчиво рекомендую эту книгу для прочтения.