КНДР постачає Росії до 50% боєприпасів, - СЗР

За даними Служби зовнішньої розвідки України, Північна Корея постачає Росії від 35% до 50% боєприпасів, необхідних для ведення війни проти України.

Про це повідомив співробітник СЗРУ Олег Александров.

За його словами, щомісяця Пхеньян відправляє РФ від 200 до 260 тисяч артилерійських снарядів калібру 152 мм і 122 мм. Крім того, Росія отримала від Північної Кореї пускові установки та балістичні ракети KN-23 і KN-24, які застосовуються для обстрілів українських міст.

Розвідка зазначає, що обидві країни використовують війну як полігон для випробувань і вдосконалення північнокорейських озброєнь. Серед них - модернізований ПТРК "Фенікс-2" (версія радянського "Конкурсу"), далекобійний комплекс "Bulsae-4" та реактивна система залпового вогню KN-25 калібру 600 мм.

За оцінками СЗРУ, у Курській області РФ перебуває від 8,5 до 13 тисяч північнокорейських військових. Лише у вересні туди прибули додаткові підрозділи - близько тисячі саперів та п’ять тисяч військових будівельників.

Кремль також залучає північнокорейських трудових мігрантів. На території Росії вже працюють понад 17,8 тисячі громадян КНДР, ще близько 26 тисяч планується відправити, у тому числі 6 тисяч - на будівельні роботи на тимчасово окупованих територіях України.

