КНДР поставляет России до 50% боеприпасов, - СВР

По данным Службы внешней разведки Украины, Северная Корея поставляет России от 35% до 50% боеприпасов, необходимых для ведения войны против Украины.

Об этом сообщил сотрудник СВРУ Олег Александров.

По его словам, ежемесячно Пхеньян отправляет РФ от 200 до 260 тысяч артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм. Кроме того, Россия получила от Северной Кореи пусковые установки и баллистические ракеты KN-23 и KN-24, которые применяются для обстрелов украинских городов.

Разведка отмечает, что обе страны используют войну как полигон для испытаний и совершенствования северокорейских вооружений. Среди них - модернизированный ПТРК "Феникс-2" (версия советского "Конкурса"), дальнобойный комплекс "Bulsae-4" и реактивная система залпового огня KN-25 калибра 600 мм.

По оценкам СВРУ, в Курской области РФ находится от 8,5 до 13 тысяч северокорейских военных. Только в сентябре туда прибыли дополнительные подразделения - около тысячи саперов и пять тысяч военных строителей.

Кремль также привлекает северокорейских трудовых мигрантов. На территории России уже работают более 17,8 тысячи граждан КНДР, еще около 26 тысяч планируется отправить, в том числе 6 тысяч - на строительные работы на временно оккупированных территориях Украины.

