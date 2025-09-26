БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Rheinmetall побудує завод у Латвії за 275 мільйонів євро

Німецький збройовий концерн Rheinmetall AG побудує завод із виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм у Латвії.

Відповідний меморандум сторони підписали в Гамбурзі в присутності прем'єр-міністерки Латвії Евіки Сіліня, повідомляє LIGA.net із посиланням на інформацію Rheinmetall та латвійського Міноборони.

Завод працюватиме як спільне підприємство між Rheinmetall Waffe Munition GmbH (51%) та Латвійською державною оборонною корпорацією (Valsts aizsardzības korporācija, 49%).

Інвестиції в проєкт становитимуть 275 млн євро, а за 10 років експорт продукції може сягнути понад 3 млрд євро.

Будівництво поанують почати навесні 2026 року, а виробництво – у 2027 році. Завод створить щонайменше 150 робочих місць.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Папергер сказав, що партнерство вигідне обом сторонам: воно посилить національний суверенітет Латвії у сфері боєприпасів і зміцнить позиції німецької компанії як світового лідера у виробництві артилерійських боєприпасів.

У серпні стало відомо, що Rheinmetall побудує в Болгарії два заводи, один із яких вироблятиме порох та заряди, а інший – 155-мм снаряди за стандартами НАТО.

Перед тим повідомлялося, що "Укроборонпром" і Rheinmetall хочуть створити спільне підприємство з виробництва артснарядів в Україні.

До того стало відомо, що завод боєприпасів німецького збройового концерну Rheinmetall в Україні почне працювати у 2026 році.

14 березня 2024 року генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

боєприпаси (145) завод (776) Латвія (288) оборона (551) зброя (928) будівництво (2279) Rheinmetall (36)
