Сили оборони захопили в полон першого бійця армії КНДР, - розвідка Південної Кореї. ФОТО
У п'ятницю, 27 грудня, розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські війська захопили пораненого північнокорейського солдата на Курському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yonhap з посиланням на розвідувальне агентство Південної Кореї.
"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни ми підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій", - йдеться у релізі розвідувальної служби Південної Кореї.
Це підтверджує інформацію видання "Мілітарний", яке 26 грудня повідомило про захоплення військового КНДР під час операції в прифронтовій зоні Курської області Росії. У Telegram з'явилося фото солдата, який, за даними, зазнав поранень. Однак деталі про його стан і статус наразі невідомі.
За даними ВВС, джерело AFP у північнокорейській розвідці заявило, що військовослужбовця дійсно захопила українська армія, але де саме це сталося - невідомо.
За даними південнокорейських чиновників, Росія вже отримала близько 11 000 північнокорейських військових. Є також ознаки підготовки до подальшого відправлення військ і техніки.
Раніше повідомлялось, що Північна Корея готується розгорнути додаткові війська та військову техніку в Росії, зокрема безпілотники-камікадзе. КНДР продовжує підтримувати Москву у війні проти України.
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втрати склали понад 100, а то й близько 200 бійців.
Плюс минус 100%. т.е никто ничего не знает. Далеше можно не читать
Тепер, його будуть намагатися виміняти, а скористатися своїм правом відмовитись від видачі, він не зможе. У іншому випадку, він міг би рахуватися загиблим, а тепер у випадку відмови повернутися, він для КНДР, буде втікачем і його родичам грозить лагерь або може і розстріл
уzzкієкорєйци ніпрічьом! Ето всьо путінкімчєнин віноват.
Це мабуть нова пенсійна реформа Кон Чен Ого президента, - утилізація зайвого непотрібу.
Київ • УНН
27 груд. 2024, 11:30 • 5759 перегляди
https://unn.ua/en/news/dprk-soldier-captured-by-ukrainian-armed-forces-dies-of-wounds-south-korean-intelligence Read in English
Північнокорейський військовий, захоплений українськими силами в Курській області РФ, помер через день після взяття в полон. За даними розвідки Південної Кореї, смерть настала внаслідок загострення отриманих поранень.