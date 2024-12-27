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Сили оборони захопили в полон першого бійця армії КНДР, - розвідка Південної Кореї. ФОТО

У п'ятницю, 27 грудня, розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські війська захопили пораненого північнокорейського солдата на Курському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yonhap з посиланням на розвідувальне агентство Південної Кореї.

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни ми підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій", - йдеться у релізі розвідувальної служби Південної Кореї.

Це підтверджує інформацію видання "Мілітарний", яке 26 грудня повідомило про захоплення військового КНДР  під час операції в прифронтовій зоні Курської області Росії. У Telegram з'явилося фото солдата, який, за даними, зазнав поранень. Однак деталі про його стан і статус наразі невідомі.

Сили оборони вперше взяли в полон солдата КНДР

За даними ВВС, джерело AFP у північнокорейській розвідці заявило, що військовослужбовця дійсно захопила українська армія, але де саме це сталося - невідомо.

За даними південнокорейських чиновників, Росія вже отримала близько 11 000 північнокорейських військових. Є також ознаки підготовки до подальшого відправлення військ і техніки.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея готується розгорнути додаткові війська та військову техніку в Росії, зокрема безпілотники-камікадзе. КНДР продовжує підтримувати Москву у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська КНДР продовжують зазнавати втрат, також їм бракує питної води: ГУР про ситуацію на Курщині

Автор: 

КНДР (1215) полон (1562) Південна Корея (460) зовнішня розвідка (465)


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Топ коментарі
+21
Та ні. В організмах північних корейців глисти не живуть. З голоду дохнуть.
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27.12.2024 07:19
+18
Пощастило, тепер хоч нагодують.
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27.12.2024 06:50
+15
Кому вони потрібні? Їх "списали" в той момент, коли вони перетнули кордон між КНДР та РФ...Коли пишуть, що північнокорейські війська були послані, щоб "навчиться веденню ******** війни", не уточняють, що "вчиться" туди поїхали ОФІЦЕРИ та ГЕНЕРАЛИ КНДР... Солдати там - прості "олов"яні солдатики", якими ці командири граються в ході навчання... Чому? Та тому що мета солдата на полі бою - ВИЖИТЬ... Про навчання там він думать не встигає... А от офіцери та генерали, спостерігаючи за тим, як ведуть себе на полі бою їх солдати, солдати російські та солдати ЗСУ, роблять висновки - як саме треба мінять бойові статути, військову тактику та систему підготовки військ... Це такий собі "мегакривавий експеримент" Можна, навіть, сказать про "масову вівісекцію" над великими масами людей...
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27.12.2024 07:47
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Пощастило, тепер хоч нагодують.
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27.12.2024 06:50 Відповісти
він вимагає собачатину
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27.12.2024 06:55 Відповісти
То він сала просто не коштував.
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27.12.2024 06:56 Відповісти
йго від глистів ще лікувати
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27.12.2024 07:13 Відповісти
Та ні. В організмах північних корейців глисти не живуть. З голоду дохнуть.
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27.12.2024 07:19 Відповісти
А в масквічах не живуть, бо "житло" дороге. )))

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27.12.2024 11:25 Відповісти
І кацапські ********** на межі зникнення!

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27.12.2024 11:28 Відповісти
"не коштував"?
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27.12.2024 08:42 Відповісти
Брехня
втрати склали понад 100, а то й близько 200 бійців.
Плюс минус 100%. т.е никто ничего не знает. Далеше можно не читать
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27.12.2024 08:32 Відповісти
най ловить, навколо на вибір або собаки, фаршировані свинособаками, або свині, фаршировані тим же самим
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27.12.2024 08:53 Відповісти
Не думаю, що йому пощастило! І все через те, що його фотку виклали!!!
Тепер, його будуть намагатися виміняти, а скористатися своїм правом відмовитись від видачі, він не зможе. У іншому випадку, він міг би рахуватися загиблим, а тепер у випадку відмови повернутися, він для КНДР, буде втікачем і його родичам грозить лагерь або може і розстріл
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27.12.2024 08:48 Відповісти
І що? Якщо цим рабам подобається жити в такій країні і він особисто був готовий здохнути "в барьбє с імпіріалізмам с імєнєм своєво велікава лідєра на устах", то особисто мені насрати на нього і на всіх хто з ним пов'язаний. Головне заблюрили обличчя нашого солдата на цій фотці.
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27.12.2024 09:17 Відповісти
А вопщє, еті уzzкіє корєйци ніпрічьом! Ето всьо путін кімчєнин віноват.
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27.12.2024 06:53 Відповісти
ЦІКАВО, ЯКИЙ ЗАРАЗ КУРС ОБМІНУ ЦИХ НЕДОНОСКІВ?
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27.12.2024 06:54 Відповісти
Кому вони потрібні? Їх "списали" в той момент, коли вони перетнули кордон між КНДР та РФ...Коли пишуть, що північнокорейські війська були послані, щоб "навчиться веденню ******** війни", не уточняють, що "вчиться" туди поїхали ОФІЦЕРИ та ГЕНЕРАЛИ КНДР... Солдати там - прості "олов"яні солдатики", якими ці командири граються в ході навчання... Чому? Та тому що мета солдата на полі бою - ВИЖИТЬ... Про навчання там він думать не встигає... А от офіцери та генерали, спостерігаючи за тим, як ведуть себе на полі бою їх солдати, солдати російські та солдати ЗСУ, роблять висновки - як саме треба мінять бойові статути, військову тактику та систему підготовки військ... Це такий собі "мегакривавий експеримент" Можна, навіть, сказать про "масову вівісекцію" над великими масами людей...
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27.12.2024 07:47 Відповісти
Мерзота зомбована.
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27.12.2024 06:55 Відповісти
Загалом, єдине цікаве що він може розказати, так це чим саме засрали мізки цим рабам Кіма, що вони готові здохнути в тисячах кілометрів від дому.
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27.12.2024 06:57 Відповісти
Південна корея обміняє його на підручники по географії !
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27.12.2024 06:58 Відповісти
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27.12.2024 07:24 Відповісти
Ну по його вигляду то він не 300 а 200. А в того що поруч зетка на шапці. Може фото ілюстративне
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27.12.2024 07:53 Відповісти
+++
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27.12.2024 08:36 Відповісти
Пишуть, що вже на концерті той собакоїд.
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27.12.2024 08:40 Відповісти
А чому у іншого персонажа зетка на шапці? що за фото?
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27.12.2024 08:45 Відповісти
Нам тут розповідали про корейських спецпризначенців, а на фото якийсь пенсіонер
Це мабуть нова пенсійна реформа Кон Чен Ого президента, - утилізація зайвого непотрібу.
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27.12.2024 09:10 Відповісти
риса ему и в бой с русней....
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27.12.2024 09:18 Відповісти
ну , и хххххи нам с ним делать ???(((( обменять и те снова пришлют его к нам с еще большим количеством корейцев ????!!! а че с такими дураками не воевать ???(((
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27.12.2024 09:25 Відповісти
Здається він дохлий.
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27.12.2024 10:13 Відповісти
Солдат КНДР, захоплений у полон ЗСУ, помер від поранень - розвідка Південної Кореї

КиївУНН

27 груд. 2024, 11:30 • 5759 перегляди

https://unn.ua/en/news/dprk-soldier-captured-by-ukrainian-armed-forces-dies-of-wounds-south-korean-intelligence Read in English

Північнокорейський військовий, захоплений українськими силами в Курській області РФ, помер через день після взяття в полон. За даними розвідки Південної Кореї, смерть настала внаслідок загострення отриманих поранень.
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27.12.2024 12:11 Відповісти
Раб КІМа вже концерті кобZдона .....
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27.12.2024 15:12 Відповісти
Йому 18 років ? Ви впевнені ?
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27.12.2024 18:41 Відповісти
Всьо ґєґнув північно-кореєць . Якомусь тузіку пощастило.
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27.12.2024 20:55 Відповісти
kupię garbowaną skórę z zółtka.
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28.12.2024 13:19 Відповісти
Оце справжній північнокореєць ,ато показували якихось мордатих бурятів чи тувінців.
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28.12.2024 18:12 Відповісти
 
 