Сили оборони захопили в полон першого бійця армії КНДР, - розвідка Південної Кореї. ФОТО

У п'ятницю, 27 грудня, розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські війська захопили пораненого північнокорейського солдата на Курському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yonhap з посиланням на розвідувальне агентство Південної Кореї.

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни ми підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій", - йдеться у релізі розвідувальної служби Південної Кореї.

Це підтверджує інформацію видання "Мілітарний", яке 26 грудня повідомило про захоплення військового КНДР під час операції в прифронтовій зоні Курської області Росії. У Telegram з'явилося фото солдата, який, за даними, зазнав поранень. Однак деталі про його стан і статус наразі невідомі.

За даними ВВС, джерело AFP у північнокорейській розвідці заявило, що військовослужбовця дійсно захопила українська армія, але де саме це сталося - невідомо.

За даними південнокорейських чиновників, Росія вже отримала близько 11 000 північнокорейських військових. Є також ознаки підготовки до подальшого відправлення військ і техніки.

Раніше повідомлялось, що Північна Корея готується розгорнути додаткові війська та військову техніку в Росії, зокрема безпілотники-камікадзе. КНДР продовжує підтримувати Москву у війні проти України.

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