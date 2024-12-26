Війська КНДР продовжують зазнавати втрат, також їм бракує питної води: ГУР про ситуацію на Курщині

Росія продовжує використовувати війська КНДР у бойових діях проти України. Підтримку та супровід штурмових груп північнокорейських військ у Курській області здійснюють підрозділи БПЛА ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Вранці 20 грудня 2024 року штурмовики армії КНДР на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше 5 військовослужбовців. Утім російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції.



Також підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР.



На передових рубежах північнокорейським підрозділам не вистачає питної води - через активні бойові дії логістика ускладнена.

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20 грудня 2024 року внаслідок завданого Силами безпеки та оборони України вогневого ураження по скупченню противника в районі населеного пункту Новоівановка Курської області північнокорейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими.

21 грудня 2024 росіяни продовжили укомплектовувати підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством з метою заміщення втрат на позиціях і продовження штурмових дій.

22 грудня 2024 року внаслідок успішного удару Сил безпеки і оборони України, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії зафіксовано різке зниження радіообміну між військовими КНДР.

24 грудня 2024 року залучені до ведення війни проти України північнокорейські підрозділи вели бойові дії, зокрема в районі Дар’їно-Новоівановка курської області вели вогонь з міномета/АГС із коригуванням за допомогою БПЛА. Ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько 1 кілометра.

Також війська КНДР розгорнули щонайменше 5 додаткових спостережних постів з умовними назвами "Межа 1-5" з метою ефективнішої розвідки.

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Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський на Ставці заявив, що кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині перевищує вже 3 тис. осіб