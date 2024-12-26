Бійці ліквідували північнокорейського найманця у ближньому бою на Курщині: "Прямо в черешню йому попало гондурасу, нах#й". ВIДЕО 18+
Десантники 80-ї ОДШБр у ліквідували північнокорейського солдата у ближньому бою на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із місця бою, на якому український воїн оглядає найманця із КНДР.
"+1 утилізований КНДРівець на Курщині, успішно обнулений десантниками 1 бату 80-ої ОДШБр. Ворог уражений в контакті на дистанції 15 метрів", - зазначається у коментарі до відео.
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Топ коментарі
+47 Ol Ol #584272
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+35 Олена Ткаченко
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+28 Urs
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легендарна 80-ка наступного сезону Мелітопольську черешню доставить
а от мелітопольська росте, є, на свіжих знімках цьогоріч видно, є ще рідна, чекає
так шо понимание это не только не "стурбованність", але й на "занепокоєння" не тягне.
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
Узкоглазую зверюшку.
Чурка под сосной лежит
А во лбу звезда горит !
Это значит звездочет
Пули лбом ловить не сложно
А все собрать обратно невозможно.
Кімчі капустяне та ккакдугі , теж кімчі, замість капусти редька або ріпа.
Калорійність, само собою , така собі. Та чашка кукурудзи на душу. Рис - то для еліти.
Вони в паРаші вперше у житті нажерлися від пуза.
Для них - усі х@хли, всим одна дорога - у траншею.
Було ж уже на херсонщині, тітка кацапів пирогами зустрічала, а вони їй пику натовкли, хату пограбували, розгромили , на столі насрали ще й гімном стіни і стелю вимазали.
Тяжка ждунська доля.
Мізки витекли нафіг
На жовтій траві
Відвернулась удача в бою
За країну чужу, не свою.
нашому воіну респект !!
ПарижНехотеевку и умереть.