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Бійці ліквідували північнокорейського найманця у ближньому бою на Курщині: "Прямо в черешню йому попало гондурасу, нах#й". ВIДЕО 18+

Десантники 80-ї ОДШБр у ліквідували північнокорейського солдата у ближньому бою на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із місця бою, на якому український воїн оглядає найманця із КНДР.

"+1 утилізований КНДРівець на Курщині, успішно обнулений десантниками 1 бату 80-ої ОДШБр. Ворог уражений в контакті на дистанції 15 метрів", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендується до перегляду особам із нестійкою психікою!

Читайте: Зеленський на Ставці: Кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині перевищує вже 3 тис. осіб

Автор: 

війна (1400) КНДР (1215) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Курськ (1109) бій (164)


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Топ коментарі
+47
Щось мізків забагато... але звилин нема.
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26.12.2024 10:50
+35
Красава
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26.12.2024 10:49
+28
цей сюжет може викликати занепокоєння у наших союзників.
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26.12.2024 10:54
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Красава
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26.12.2024 10:49 Відповісти
Щось мізків забагато... але звилин нема.
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26.12.2024 10:50 Відповісти
то навпіл з гівном
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27.12.2024 00:32 Відповісти
В цих варіантів небагато було - або вони їдуть сюди на війну, або розстріл у Пхеньяні на площі.
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27.12.2024 10:28 Відповісти
Тупорилі, поки кацап готує олів'є, кореєць дохне за територіальну цілісність
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26.12.2024 10:54 Відповісти
цей сюжет може викликати занепокоєння у наших союзників.
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26.12.2024 10:54 Відповісти
нашу черешню союзники *******
легендарна 80-ка наступного сезону Мелітопольську черешню доставить
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26.12.2024 10:59 Відповісти
черешня буде миколаївська. Ну, може ще турецька. Бо мелітопольської у наступному сезоні не буде. Та і потім з нею будуть труднощі, бо там де кацапи черешня не росте. Думаю що і пітомник з сортами вже почали знищувати.
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26.12.2024 13:28 Відповісти
за миколаївську 79-а та 73-я забезпечать, факт
а от мелітопольська росте, є, на свіжих знімках цьогоріч видно, є ще рідна, чекає
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26.12.2024 14:17 Відповісти
думаю отнесуца с пониманием. если оно при зачистке не может сказать "сдаюся!" значит куля в лоб.
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26.12.2024 13:14 Відповісти
паніманє - це як стурбованість? чи трохи краще?
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26.12.2024 13:30 Відповісти
я думаю их мало заинтересует дохлый северокореец.
так шо понимание это не только не "стурбованність", але й на "занепокоєння" не тягне.
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26.12.2024 15:22 Відповісти
кацапам треба терміново скликати радбез оон - кривавий київський режим підло вбиває громадян іншої держави на території рф
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26.12.2024 10:56 Відповісти
Не мучився. Легко помер.
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26.12.2024 10:59 Відповісти
Пічально
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26.12.2024 12:31 Відповісти
Красивий такій чучхеіст.
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26.12.2024 11:02 Відповісти
Був...
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26.12.2024 11:18 Відповісти
Став.....
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26.12.2024 11:32 Відповісти
Родила корейка в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
Узкоглазую зверюшку.

Чурка под сосной лежит
А во лбу звезда горит !
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26.12.2024 11:02 Відповісти
Из затылка мозг течет
Это значит звездочет
Пули лбом ловить не сложно
А все собрать обратно невозможно.
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26.12.2024 12:13 Відповісти
Цей собакоїд виглядає як 13ти річна дитина
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26.12.2024 11:13 Відповісти
Відкрита статистика обох Корей: середній зріст південнокорейського призовника перевищує північного сусіда на 13 сантиметрів... Це - результат "будівництва "чучхе" на протязі трьох поколінь... Хронічне недоїдання та низькокалорійна їжа...
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26.12.2024 17:15 Відповісти
Харашо шо в капішоні був...
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26.12.2024 11:21 Відповісти
Це вже не перший без каски. І тут якцапи економлять.
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26.12.2024 11:57 Відповісти
Каска дорожче коштує ніж життя иновського собакоїда. Підозрюю, що останні 3 дні перед атакою їх взагалі не годують. Щоб харчі не переводити.
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26.12.2024 12:35 Відповісти
Та які там собакоїди? Собака - то делікатес, за все життя раз чи двічі вдається скуштувати.
Кімчі капустяне та ккакдугі , теж кімчі, замість капусти редька або ріпа.
Калорійність, само собою , така собі. Та чашка кукурудзи на душу. Рис - то для еліти.
Вони в паРаші вперше у житті нажерлися від пуза.
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27.12.2024 08:11 Відповісти
Який він найманець! Військовий раб - за харчі здох.
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26.12.2024 11:23 Відповісти
і тут вскритіє паказала-у нєво в мазгу тоже насрана...
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26.12.2024 11:24 Відповісти
Не обіцянок, не пробачень... Добриво в землю.
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26.12.2024 11:33 Відповісти
Запаковать в мешок и отправить Новой почтой в северную корею, будет им гостинец к праздничному столу.
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26.12.2024 11:43 Відповісти
В кндр більше 200000 політичних в'язнів+кримінальники..Якщо їх ще немає на фронті,то будуть-свинособаки поділяться досвідом..
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26.12.2024 11:47 Відповісти
На замітку ждунам - кремлівський режим не пожалкує вас і ваших родичів, нащадків, так само як цього вузькоокого
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26.12.2024 11:48 Відповісти
Ждуни гадають, що буряти-якути-калмики- башкири будуть розбиратися, хто кого ждав.
Для них - усі х@хли, всим одна дорога - у траншею.
Було ж уже на херсонщині, тітка кацапів пирогами зустрічала, а вони їй пику натовкли, хату пограбували, розгромили , на столі насрали ще й гімном стіни і стелю вимазали.
Тяжка ждунська доля.
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27.12.2024 08:19 Відповісти
Дірка кулі на голові
Мізки витекли нафіг
На жовтій траві
Відвернулась удача в бою
За країну чужу, не свою.
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26.12.2024 11:55 Відповісти
браавооо !!! (((( так держать !!! нахххх эти обменные фонды !!! после войны , всех на всех !!! чем больше мы их НАСТРОГАЕМ тем быстрее ЗАКОНЧИТСЯ война !!! помнить это надо КАЖДОМУ солдату !!! наша мелосердность ВЫЛАЗИТ нам боком ,они уже по ьретьему разу в плен попадают и их обменивают и снова на влйну посылают !!! а так на ВЫЛЕТ и на родину в мешке !!!
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26.12.2024 12:15 Відповісти
Чучхеист - затейник!
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26.12.2024 12:29 Відповісти
Лежить косоока гидота , фуууу- 🙁
нашому воіну респект !!
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26.12.2024 12:43 Відповісти
Ета нє мой земля, - порозкинув мозгами Лі Суань.
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26.12.2024 13:20 Відповісти
безславний кінець найманця
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26.12.2024 13:40 Відповісти
Увидеть Париж Нехотеевку и умереть.
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26.12.2024 14:20 Відповісти
треба було пхатися за тисячі кілометрів щоб отримати сливу у лоб..?
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26.12.2024 14:22 Відповісти
Якщо є можливість знімати таке відео - значить позиції відбиті, добре
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26.12.2024 14:24 Відповісти
Є відео де на Курщині де собаки харчуються північнокорейцями.. Якесь перевернутий до гори дригом харчовий ланцюг - не корейці собачок їдять, а собачки їдять корейців.. Війна багато чого змінює в природі. Так само як і не кацапи їдять свиней, а свині їх в степах України.
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26.12.2024 14:25 Відповісти
в дзені розсівся та кайфує
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26.12.2024 14:49 Відповісти
Поки не вдається заполонити когось з кімів
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26.12.2024 14:58 Відповісти
За Лу Па....Все таки дивні імена у собакоїдів.Ще й рацію пролюбив,але то таке-рідні виплатять за втрачене майно.
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26.12.2024 16:44 Відповісти
Возможно стоит это тело эвакуировать в тыл и отправить в Швейцарию в международный красный крест для гуманитарной передачи родственникам!
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26.12.2024 16:47 Відповісти
За твій рахунок..
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26.12.2024 17:41 Відповісти
Неужели элементарные вещи нужно пояснять? Нам выгоден любой шум насчёт участия корейцев в войне!
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27.12.2024 12:28 Відповісти
Пораскінул умом...
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26.12.2024 22:28 Відповісти
Витрачаємо ********** і ресурс на корейців... Хитро москалі цей "союз" провернули. І для себе доречно. Нам через це точно радіти не варто...
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27.12.2024 10:32 Відповісти
А ви, малороси, головне побільше вулиць іменем Кожедуба називайте. Завдяки в т.ч. йому Північна Корея і існує.
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27.12.2024 11:02 Відповісти
Стільки мівіни у башці, що казанок навіть не витримав і луснув.
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27.12.2024 15:54 Відповісти
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28.12.2024 13:19 Відповісти
 
 