Бійці ліквідували північнокорейського найманця у ближньому бою на Курщині: "Прямо в черешню йому попало гондурасу, нах#й". ВIДЕО 18+

Десантники 80-ї ОДШБр у ліквідували північнокорейського солдата у ближньому бою на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із місця бою, на якому український воїн оглядає найманця із КНДР.

"+1 утилізований КНДРівець на Курщині, успішно обнулений десантниками 1 бату 80-ої ОДШБр. Ворог уражений в контакті на дистанції 15 метрів", - зазначається у коментарі до відео.

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