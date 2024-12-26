Як вполювати дрон на живця: ССО розшифрували другу частину нотатника ліквідованого КНДРівця

У нотатнику північнокорейський спецпризначенець Гьонг Хонг Джонг, коли ще був живий, розповідав, як вполювати український дрон на живця.

Про це командування повідомило у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, КНДРівець описав тактику зі збиття БПЛА та схованки від української артилерії.

"Наразі невідомо, чи то автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни. Але ця тактика використовує живу приманку", - зазначили у ССО.

Повна розшифровка запису

"Як ліквідувати дрон.

Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, - 10-12 метрів.

Якщо той, хто приманює — стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє — ліквідує (дрон).

Як уникнути зони обстрілу артилерії

У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу.

Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу", - йдеться в нотатнику.

Напередодні воїни ССО опублікували нотатник ліквідованого на Курщині КНДРівця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один екіпаж операторів дронів із 8-го полку ССО "мінуснув" за три дні 77 північнокорейських найманців. ВIДЕО