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Новини Війна
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Як вполювати дрон на живця: ССО розшифрували другу частину нотатника ліквідованого КНДРівця

КНДРівець описував, як вполювати дрон на живця

У нотатнику північнокорейський спецпризначенець Гьонг Хонг Джонг, коли ще був живий, розповідав, як вполювати український дрон на живця.

Про це командування повідомило у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, КНДРівець описав тактику зі збиття БПЛА та схованки від української артилерії.

"Наразі невідомо, чи то автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни. Але ця тактика використовує живу приманку", - зазначили у ССО.

Повна розшифровка запису

"Як ліквідувати дрон.

Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, - 10-12 метрів.

Якщо той, хто приманює — стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє — ліквідує (дрон).

Як уникнути зони обстрілу артилерії

У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу.

Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу", - йдеться в нотатнику.

КНДРівець описував, як вполювати дрон на живця

Напередодні воїни ССО опублікували нотатник ліквідованого на Курщині КНДРівця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один екіпаж операторів дронів із 8-го полку ССО "мінуснув" за три дні 77 північнокорейських найманців. ВIДЕО

КНДРівець описував, як вполювати дрон на живця

Автор: 

війна (1400) КНДР (1215) ССО (519)


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Топ коментарі
+13
А знєте, як на живця спіймати кацапського бота? Надрукувати новину про Ірину Фаріон, чи її вбивцю. Всі, хто виправдовує це вбивство - це власне і є кацапські боти, або корисні ідіоти, які сприймають створені фсб сайти, на яких сидів вбивця за проукраїнські.
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26.12.2024 10:16
+12
Рецепт китайського лікаря.

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26.12.2024 10:20
+10
Гарно написано. У нас теж так лікарі рецепти і заключення пишуть.
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26.12.2024 10:13
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Гарно написано. У нас теж так лікарі рецепти і заключення пишуть.
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26.12.2024 10:13 Відповісти
Рецепт китайського лікаря.

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26.12.2024 10:20 Відповісти
В наших аптеках по цьому рецепту теж отоварять.
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26.12.2024 11:03 Відповісти
Та вже було відео - спіймали на живця. На жаль там їх двоє було..
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26.12.2024 10:14 Відповісти
А знєте, як на живця спіймати кацапського бота? Надрукувати новину про Ірину Фаріон, чи її вбивцю. Всі, хто виправдовує це вбивство - це власне і є кацапські боти, або корисні ідіоти, які сприймають створені фсб сайти, на яких сидів вбивця за проукраїнські.
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26.12.2024 10:16 Відповісти
А на яких саме він сидів?
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26.12.2024 10:32 Відповісти
А почитайте самі. Я рекламувати не буду. 😊
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26.12.2024 10:57 Відповісти
Есть еще проще способ. Часто практикуемый на Цензор. На второй половине спора назвать оппонента "кацапом", и послать за русским кораблем
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26.12.2024 14:01 Відповісти
Схема намальована не правильно!!! Треба на одній лінії стояти!!!
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26.12.2024 10:17 Відповісти
Нічого не скажеш - розумні або хитрі.
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26.12.2024 10:17 Відповісти
Сміх сміхом, а у нас вчать тактиці дій під час обстрілу чи зустрічі з дронами? Вірогідно, що ні, бо, як пишуть бійці, всі навчання -для галочки
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26.12.2024 10:18 Відповісти
Оператора дрона може бути не в курсі хитрого плану собакоїдів і направити дрон не по тому собакоїду, що один бігає, відволікаючи увагу, а по тим двом, що стоять і стріляють.
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26.12.2024 10:21 Відповісти
Якщо тебе побачив дрон, треба затримати дихання і не ворушитися. Дрон не буде тебе чипати - а навіщо? Ця людина вже мертва
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26.12.2024 10:31 Відповісти
Спіймати дрон руками. Лівою за хвіст, правою за шию. Прокусити зубами хребет.
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26.12.2024 10:37 Відповісти
Всё проще!
Надо стать, по стойке "смирно", лицом к летящему дрону, предварительно аккуратно сложив в сторонке оружие, броник, военный билет, рацию и верхнюю одежду, а дальше дрон всё сделает сам!
Вы спросите, зачем все нужно сложить в сторонке?
Дабы не портить казённое имущество!
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26.12.2024 10:48 Відповісти
І що? Допомогло?
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26.12.2024 11:05 Відповісти
а навіщо нам фото нотатника ССО?
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26.12.2024 11:44 Відповісти
Дійсно, а навіщо воно вам? 🤔 Це ж не гороскоп на тиждень? Правда?
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26.12.2024 14:08 Відповісти
ви про що? я про те, що в тексті весь час їдеться про корейський нотатник
а на фото сторінка ССО
це щоб читач повірив, що розшифрували?
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26.12.2024 15:16 Відповісти
Це для того, щоб читач, якому це цікаво, переконався, що є автентичне джерело і при бажанні міг сам перекласти/розшифрувати, якщо не вірить.
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26.12.2024 16:10 Відповісти
автентичне джерело - це корейський нотатник
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26.12.2024 16:35 Відповісти
Правильно! А звідки записник взявся? Хто його здобув, можливо навіть дорогою ціною? Про тих здобувачів не варто знати?
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26.12.2024 17:40 Відповісти
Книга смертельних рецептів від Хон Гіль Дона. Жесть!
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26.12.2024 12:05 Відповісти
Кореєць писав у нотатнику, де український тризуб і напис солов'їною "Іду на ви" на кожній сторінці?
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26.12.2024 14:16 Відповісти
Ніт. Але хлопці вартують, щоб інші бачили 'їхню роботу
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26.12.2024 16:13 Відповісти
 
 