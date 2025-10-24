РУС
Новости
Военные КНДР помогают армии РФ наносить удары по Сумской области, - британская разведка

КНДР повышает боеспособность, поддерживая Россию против Украины

Солдаты Северной Кореи, расположенные в Курской области России, участвуют в координации разведывательных операций и помогают наносить удары по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

Отмечается, что зафиксирован первый случай, когда северокорейские войска были замечены в прямой поддержке или содействии российским наступательным действиям против Украины. По данным британской разведки, операторы беспилотных систем КНДР помогают российским силам корректировать ракетные удары по украинским позициям в Сумской области.

Дроны северокорейского производства используются для корректировки огня систем залпового огня, что повышает точность российских атак. Ранее КНДР применяла свои беспилотники для операций в Курской области России, но основная роль ее военных заключалась в поддержке наземных боев на стороне РФ. Северная Корея использует этот конфликт для повышения боеспособности своей армии и совершенствования технологий беспилотных систем", - отмечают британские разведчики.

Потери среди северокорейских войск

Согласно данным разведки, Северная Корея потеряла около 6 тысяч человек в боях в Курской области. Это составляет более половины из примерно 11 тысяч военнослужащих, которых Пхеньян направил в регион.

Разведка подчеркивает, что любые решения о непосредственном вводе северокорейских войск на территорию Украины требуют согласования между президентом России Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Швидко пупси насобачились
показать весь комментарий
24.10.2025 14:02 Ответить
Мабуть не одну собаку з'їли.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:50 Ответить
кожен день виготовляєтья по 7(сім) Фламінго. Чому ціх корейців досі не ідять собаки?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:06 Ответить
Гарна була казка про Фламінго. Зараз вже застаріла - ніхто не вірить і всі дратуються. Так що корейців щось інше буде знищувати.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:16 Ответить
Може Мадяра з групою відправити у японське море і з якогось танкера відправити косооким "подарунки" ???
показать весь комментарий
24.10.2025 14:17 Ответить
Северная Корея этого не скрывает, так что разведывать нечего.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:32 Ответить
Я так понимаю, в Курской области бродячих собак не осталось или боятся бродить по улицам
показать весь комментарий
24.10.2025 14:38 Ответить
 
 