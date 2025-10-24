Военные КНДР помогают армии РФ наносить удары по Сумской области, - британская разведка

Солдаты Северной Кореи, расположенные в Курской области России, участвуют в координации разведывательных операций и помогают наносить удары по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

Отмечается, что зафиксирован первый случай, когда северокорейские войска были замечены в прямой поддержке или содействии российским наступательным действиям против Украины. По данным британской разведки, операторы беспилотных систем КНДР помогают российским силам корректировать ракетные удары по украинским позициям в Сумской области.

Дроны северокорейского производства используются для корректировки огня систем залпового огня, что повышает точность российских атак. Ранее КНДР применяла свои беспилотники для операций в Курской области России, но основная роль ее военных заключалась в поддержке наземных боев на стороне РФ. Северная Корея использует этот конфликт для повышения боеспособности своей армии и совершенствования технологий беспилотных систем", - отмечают британские разведчики.

Потери среди северокорейских войск

Согласно данным разведки, Северная Корея потеряла около 6 тысяч человек в боях в Курской области. Это составляет более половины из примерно 11 тысяч военнослужащих, которых Пхеньян направил в регион.

Разведка подчеркивает, что любые решения о непосредственном вводе северокорейских войск на территорию Украины требуют согласования между президентом России Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

