Військові КНДР допомагають армії РФ завдавати ударів по Сумській області, - британська розвідка

Солдати Північної Кореї, розташовані в Курській області Росії, беруть участь у координації розвідувальних операцій та допомагають завдавати удари по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що зафіксований перший випадок, коли північнокорейські війська були помічені в прямій підтримці або сприянні російським наступальним діям проти України. За даними британської розвідки, оператори безпілотних систем КНДР допомагають російським силам коригувати ракетні удари по українських позиціях у Сумській області.

Дрони північнокорейського виробництва використовуються для коригування вогню систем залпового вогню, що підвищує точність російських атак. Раніше КНДР застосовувала свої безпілотники для операцій у Курській області Росії, але основна роль її військових полягала у підтримці наземних боїв на боці РФ. Північна Корея використовує цей конфлікт для підвищення боєздатності своєї армії та вдосконалення технологій безпілотних систем", - зазначають британські розвідники.

Втрати серед північнокорейських військ

Згідно з даними розвідки, Північна Корея втратила близько 6 тисяч осіб у боях у Курській області. Це становить понад половину з приблизно 11 тисяч військовослужбовців, яких Пхеньян направив у регіон.

Розвідка підкреслює, що будь-які рішення про безпосереднє введення північнокорейських військ на територію України потребують узгодження між президентом Росії Путіним та лідером КНДР Кім Чен Ином.

