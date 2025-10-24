УКР
Військові КНДР допомагають армії РФ завдавати ударів по Сумській області, - британська розвідка

КНДР підвищує боєздатність, підтримуючи Росію проти України

Солдати Північної Кореї, розташовані в Курській області Росії, беруть участь у координації розвідувальних операцій та допомагають завдавати удари по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Великої Британії.

Зазначається,  що зафіксований перший випадок, коли північнокорейські війська були помічені в прямій підтримці або сприянні російським наступальним діям проти України. За даними британської розвідки, оператори безпілотних систем КНДР допомагають російським силам коригувати ракетні удари по українських позиціях у Сумській області.

Дрони північнокорейського виробництва використовуються для коригування вогню систем залпового вогню, що підвищує точність російських атак. Раніше КНДР застосовувала свої безпілотники для операцій у Курській області Росії, але основна роль її військових полягала у підтримці наземних боїв на боці РФ. Північна Корея використовує цей конфлікт для підвищення боєздатності своєї армії та вдосконалення технологій безпілотних систем", - зазначають британські розвідники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Музей на честь північнокорейських військових, які воювали за РФ, будують в КНДР. ФОТОрепортаж

Втрати серед північнокорейських військ

Згідно з даними розвідки, Північна Корея втратила близько 6 тисяч осіб у боях у Курській області. Це становить понад половину з приблизно 11 тисяч військовослужбовців, яких Пхеньян направив у регіон.

Розвідка підкреслює, що будь-які рішення про безпосереднє введення північнокорейських військ на територію України потребують узгодження між президентом Росії Путіним та лідером КНДР Кім Чен Ином.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові КНДР не мають статусу найманця, оскільки на війну проти України їх відправила держава, - заступник генпрокурора Лещенко

Швидко пупси насобачились
показати весь коментар
24.10.2025 14:02 Відповісти
кожен день виготовляєтья по 7(сім) Фламінго. Чому ціх корейців досі не ідять собаки?
показати весь коментар
24.10.2025 14:06 Відповісти
Гарна була казка про Фламінго. Зараз вже застаріла - ніхто не вірить і всі дратуються. Так що корейців щось інше буде знищувати.
показати весь коментар
24.10.2025 14:16 Відповісти
Може Мадяра з групою відправити у японське море і з якогось танкера відправити косооким "подарунки" ???
показати весь коментар
24.10.2025 14:17 Відповісти
Северная Корея этого не скрывает, так что разведывать нечего.
показати весь коментар
24.10.2025 14:32 Відповісти
Я так понимаю, в Курской области бродячих собак не осталось или боятся бродить по улицам
показати весь коментар
24.10.2025 14:38 Відповісти
 
 