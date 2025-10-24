Військові КНДР допомагають армії РФ завдавати ударів по Сумській області, - британська розвідка
Солдати Північної Кореї, розташовані в Курській області Росії, беруть участь у координації розвідувальних операцій та допомагають завдавати удари по території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Великої Британії.
Зазначається, що зафіксований перший випадок, коли північнокорейські війська були помічені в прямій підтримці або сприянні російським наступальним діям проти України. За даними британської розвідки, оператори безпілотних систем КНДР допомагають російським силам коригувати ракетні удари по українських позиціях у Сумській області.
Дрони північнокорейського виробництва використовуються для коригування вогню систем залпового вогню, що підвищує точність російських атак. Раніше КНДР застосовувала свої безпілотники для операцій у Курській області Росії, але основна роль її військових полягала у підтримці наземних боїв на боці РФ. Північна Корея використовує цей конфлікт для підвищення боєздатності своєї армії та вдосконалення технологій безпілотних систем", - зазначають британські розвідники.
Втрати серед північнокорейських військ
Згідно з даними розвідки, Північна Корея втратила близько 6 тисяч осіб у боях у Курській області. Це становить понад половину з приблизно 11 тисяч військовослужбовців, яких Пхеньян направив у регіон.
Розвідка підкреслює, що будь-які рішення про безпосереднє введення північнокорейських військ на територію України потребують узгодження між президентом Росії Путіним та лідером КНДР Кім Чен Ином.
