Россия помогает КНДР развивать создание подводных лодок, способных запускать баллистику, - Минобороны Южной Кореи
Северная Корея, вероятно, получает от России техническую помощь для развития своего подводного флота, в частности в сфере субмарин и ракетного вооружения.
Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам министра, существуют основания полагать, что Пхеньян получает "различные технологии" для своих подводных программ. В то же время он отметил, что делать выводы об успешном запуске баллистических ракет с подводной лодки преждевременно: пока подтверждены только испытания с погруженных платформ.
КНДР активно развивает программы создания подводных лодок, способных нести баллистические ракеты, и заявляет о планах строительства атомных субмарин.
Южнокорейская разведка считает, что за последние два года военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой существенно возросло: Северная Корея якобы отправила более 10 тысяч военных для участия в войне против Украины в обмен на экономическую и технологическую помощь со стороны России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заяви південокорейців просто нікчемні - не заяви треба - а більше зброї Україні давати. Вони все вірять в неескалацію конфлікту з пухляком. Рано чи пізно ця рушниця на стіні вистрілить - а вистрілить коли Китаю стане потрібно зруйнувати конкурента півдня...
Наприклад, цього/наступного року в рази впадуть експортні доходи (як експортні мита, так і внутрішні податки) від: експорту металлів, вугілля, зернових, нафти та газу. Та навіть на їхні добрива почали вводити санкції, а значить вартість експорту збільшиться, а прибутки - зменшаться. От і бензин з дизпаливом та авіаційним керосином вже імпортувати будуть.
Вести загарбницьку війну - ДУЖЕ ДОРОГО. І буде ще дорожче. А це ж навіть ще Фламінги вигадані не полетіли...
Позиция страуса плоха тем, что голова в песке, а жопа сверху незащищена.