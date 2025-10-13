Россия помогает КНДР развивать создание подводных лодок, способных запускать баллистику, - Минобороны Южной Кореи

Северная Корея, вероятно, получает от России техническую помощь для развития своего подводного флота, в частности в сфере субмарин и ракетного вооружения.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам министра, существуют основания полагать, что Пхеньян получает "различные технологии" для своих подводных программ. В то же время он отметил, что делать выводы об успешном запуске баллистических ракет с подводной лодки преждевременно: пока подтверждены только испытания с погруженных платформ.

КНДР активно развивает программы создания подводных лодок, способных нести баллистические ракеты, и заявляет о планах строительства атомных субмарин.

Южнокорейская разведка считает, что за последние два года военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой существенно возросло: Северная Корея якобы отправила более 10 тысяч военных для участия в войне против Украины в обмен на экономическую и технологическую помощь со стороны России.

