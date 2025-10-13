РУС
Новости Сотрудничество КНДР и РФ
389 12

Россия помогает КНДР развивать создание подводных лодок, способных запускать баллистику, - Минобороны Южной Кореи

Северная Корея, вероятно, получает от России техническую помощь для развития своего подводного флота, в частности в сфере субмарин и ракетного вооружения.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам министра, существуют основания полагать, что Пхеньян получает "различные технологии" для своих подводных программ. В то же время он отметил, что делать выводы об успешном запуске баллистических ракет с подводной лодки преждевременно: пока подтверждены только испытания с погруженных платформ.

КНДР активно развивает программы создания подводных лодок, способных нести баллистические ракеты, и заявляет о планах строительства атомных субмарин.

Южнокорейская разведка считает, что за последние два года военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой существенно возросло: Северная Корея якобы отправила более 10 тысяч военных для участия в войне против Украины в обмен на экономическую и технологическую помощь со стороны России.

+5
Продовжуйте спостерігати.
13.10.2025 10:53 Ответить
+3
Це каже випадково не та південна корея яка не допомагає Україні зброєю щоб Сосія не допомагала північній кореї? Ну як допомогла вам ваша політика страуса? Скоро південна корея буде плакати щоб їй допомогли але всі їй тільки висловлять стурбованість і побажають піти на переговори і підписати мирну угоду
13.10.2025 10:54 Ответить
+1
Давно не секрет, что если бы не *****, то безумный режим Кима уже бы давно загнулся.
13.10.2025 10:43 Ответить
З якого б дива він загнувся при повній підтримці Китаю?
Заяви південокорейців просто нікчемні - не заяви треба - а більше зброї Україні давати. Вони все вірять в неескалацію конфлікту з пухляком. Рано чи пізно ця рушниця на стіні вистрілить - а вистрілить коли Китаю стане потрібно зруйнувати конкурента півдня...
13.10.2025 11:59 Ответить
Хто б сумнівався, що ***** буде оплачувати постачання "м'яса", снарядів, ракет до градів та доісторичних САУ М1978 «Коксан» - залишками совкових військових "технологій". Реального бабла ж з кожним місяцем все менше.

Наприклад, цього/наступного року в рази впадуть експортні доходи (як експортні мита, так і внутрішні податки) від: експорту металлів, вугілля, зернових, нафти та газу. Та навіть на їхні добрива почали вводити санкції, а значить вартість експорту збільшиться, а прибутки - зменшаться. От і бензин з дизпаливом та авіаційним керосином вже імпортувати будуть.

Вести загарбницьку війну - ДУЖЕ ДОРОГО. І буде ще дорожче. А це ж навіть ще Фламінги вигадані не полетіли...
13.10.2025 10:45 Ответить
13.10.2025 10:49 Ответить
Ну корейці ще не дожилися до того, щоб вибирати якось клоуна з бтс - президентом. Та й у військовому плані у них все нормально, ніхто не закриває оборонні підприємства і не робе якісь незрозумілі відведення військ з підготовлених укріплень. І вже точно не розмірковує потенційно небезпечні ділянки.
13.10.2025 11:18 Ответить
Що норамльно у військовому плані на ОСТРОВІ оточенному підводними човнами пухляка?
13.10.2025 12:01 Ответить
Якщо ті КНДРівсткі підводні човни плаватимуть як той що зараз біля берегів Франції, то можна розвивати.
13.10.2025 10:59 Ответить
И чего вы сопли жуете? Ждете? Беспокоитесь? Озадачены?
Позиция страуса плоха тем, что голова в песке, а жопа сверху незащищена.
13.10.2025 11:16 Ответить
Це ж непогано: більш дурної трати ресурсів, як складання хоч чогось по аналаговнєт-тєхнолоджі, складно придумати.
13.10.2025 11:20 Ответить
Цікаво куда пальне на Європу чи зразу на америку
13.10.2025 11:41 Ответить
 
 