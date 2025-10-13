Росія допомагає КНДР розвивати створення підводних човнів, здатних запускати балістику, - Міноборони Південної Кореї
Північна Корея, ймовірно, отримує від Росії технічну допомогу для розвитку свого підводного флоту, зокрема у сфері субмарин і ракетного озброєння.
Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами міністра, існують підстави вважати, що Пхеньян отримує "різні технології" для своїх підводних програм. Водночас він зазначив, що робити висновки про успішний запуск балістичних ракет з підводного човна передчасно: наразі підтверджено лише випробування із занурених платформ.
КНДР активно розвиває програми створення підводних човнів, здатних нести балістичні ракети, і заявляє про плани будівництва атомних субмарин.
Південнокорейська розвідка вважає, що за останні два роки військове співробітництво між Пхеньяном і Москвою суттєво зросло: Північна Корея нібито відправила понад 10 тисяч військових для участі у війні проти України в обмін на економічну та технологічну допомогу з боку Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заяви південокорейців просто нікчемні - не заяви треба - а більше зброї Україні давати. Вони все вірять в неескалацію конфлікту з пухляком. Рано чи пізно ця рушниця на стіні вистрілить - а вистрілить коли Китаю стане потрібно зруйнувати конкурента півдня...
Наприклад, цього/наступного року в рази впадуть експортні доходи (як експортні мита, так і внутрішні податки) від: експорту металлів, вугілля, зернових, нафти та газу. Та навіть на їхні добрива почали вводити санкції, а значить вартість експорту збільшиться, а прибутки - зменшаться. От і бензин з дизпаливом та авіаційним керосином вже імпортувати будуть.
Вести загарбницьку війну - ДУЖЕ ДОРОГО. І буде ще дорожче. А це ж навіть ще Фламінги вигадані не полетіли...
Позиция страуса плоха тем, что голова в песке, а жопа сверху незащищена.