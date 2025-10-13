УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10077 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця КНДР та РФ
450 12

Росія допомагає КНДР розвивати створення підводних човнів, здатних запускати балістику, - Міноборони Південної Кореї

ин,кім,кндр,путін,росія,чен

Північна Корея, ймовірно, отримує від Росії технічну допомогу для розвитку свого підводного флоту, зокрема у сфері субмарин і ракетного озброєння.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами міністра, існують підстави вважати, що Пхеньян отримує "різні технології" для своїх підводних програм. Водночас він зазначив, що робити висновки про успішний запуск балістичних ракет з підводного човна передчасно: наразі підтверджено лише випробування із занурених платформ.

КНДР активно розвиває програми створення підводних човнів, здатних нести балістичні ракети, і заявляє про плани будівництва атомних субмарин.

Південнокорейська розвідка вважає, що за останні два роки військове співробітництво між Пхеньяном і Москвою суттєво зросло: Північна Корея нібито відправила понад 10 тисяч військових для участі у війні проти України в обмін на економічну та технологічну допомогу з боку Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

КНДР (1325) підводний човен (95) Південна Корея (480) балістичні ракети (479)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Продовжуйте спостерігати.
показати весь коментар
13.10.2025 10:53 Відповісти
+4
Це каже випадково не та південна корея яка не допомагає Україні зброєю щоб Сосія не допомагала північній кореї? Ну як допомогла вам ваша політика страуса? Скоро південна корея буде плакати щоб їй допомогли але всі їй тільки висловлять стурбованість і побажають піти на переговори і підписати мирну угоду
показати весь коментар
13.10.2025 10:54 Відповісти
+1
Давно не секрет, что если бы не *****, то безумный режим Кима уже бы давно загнулся.
показати весь коментар
13.10.2025 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно не секрет, что если бы не *****, то безумный режим Кима уже бы давно загнулся.
показати весь коментар
13.10.2025 10:43 Відповісти
З якого б дива він загнувся при повній підтримці Китаю?
Заяви південокорейців просто нікчемні - не заяви треба - а більше зброї Україні давати. Вони все вірять в неескалацію конфлікту з пухляком. Рано чи пізно ця рушниця на стіні вистрілить - а вистрілить коли Китаю стане потрібно зруйнувати конкурента півдня...
показати весь коментар
13.10.2025 11:59 Відповісти
Хто б сумнівався, що ***** буде оплачувати постачання "м'яса", снарядів, ракет до градів та доісторичних САУ М1978 «Коксан» - залишками совкових військових "технологій". Реального бабла ж з кожним місяцем все менше.

Наприклад, цього/наступного року в рази впадуть експортні доходи (як експортні мита, так і внутрішні податки) від: експорту металлів, вугілля, зернових, нафти та газу. Та навіть на їхні добрива почали вводити санкції, а значить вартість експорту збільшиться, а прибутки - зменшаться. От і бензин з дизпаливом та авіаційним керосином вже імпортувати будуть.

Вести загарбницьку війну - ДУЖЕ ДОРОГО. І буде ще дорожче. А це ж навіть ще Фламінги вигадані не полетіли...
показати весь коментар
13.10.2025 10:45 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 10:49 Відповісти
Продовжуйте спостерігати.
показати весь коментар
13.10.2025 10:53 Відповісти
Це каже випадково не та південна корея яка не допомагає Україні зброєю щоб Сосія не допомагала північній кореї? Ну як допомогла вам ваша політика страуса? Скоро південна корея буде плакати щоб їй допомогли але всі їй тільки висловлять стурбованість і побажають піти на переговори і підписати мирну угоду
показати весь коментар
13.10.2025 10:54 Відповісти
Ну корейці ще не дожилися до того, щоб вибирати якось клоуна з бтс - президентом. Та й у військовому плані у них все нормально, ніхто не закриває оборонні підприємства і не робе якісь незрозумілі відведення військ з підготовлених укріплень. І вже точно не розмірковує потенційно небезпечні ділянки.
показати весь коментар
13.10.2025 11:18 Відповісти
Що норамльно у військовому плані на ОСТРОВІ оточенному підводними човнами пухляка?
показати весь коментар
13.10.2025 12:01 Відповісти
Якщо ті КНДРівсткі підводні човни плаватимуть як той що зараз біля берегів Франції, то можна розвивати.
показати весь коментар
13.10.2025 10:59 Відповісти
И чего вы сопли жуете? Ждете? Беспокоитесь? Озадачены?
Позиция страуса плоха тем, что голова в песке, а жопа сверху незащищена.
показати весь коментар
13.10.2025 11:16 Відповісти
Це ж непогано: більш дурної трати ресурсів, як складання хоч чогось по аналаговнєт-тєхнолоджі, складно придумати.
показати весь коментар
13.10.2025 11:20 Відповісти
Цікаво куда пальне на Європу чи зразу на америку
показати весь коментар
13.10.2025 11:41 Відповісти
 
 