Россия помогала КНДР создать новую межконтинентальную баллистическую ракету, - разведка Южной Кореи

КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря

Российские технологии, вероятно, были использованы для создания новой межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи "Хвасон-20".

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи генерал Чин Йон Сун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

По его словам, Пхеньян мог получить технологическую помощь от Москвы при разработке ракеты, которую впервые продемонстрировали на прошлой неделе на параде к 80-й годовщине Трудовой партии Кореи. Конструкция новой транспортно-пусковой установки существенно отличается от предыдущей "Хвасон-19", что свидетельствует о возможном российском содействии.

Северная Корея назвала "Хвасон-20" "самой мощной системой ядерного стратегического оружия". Во время парада также показали другие образцы вооружения - гиперзвуковые ракеты и дроны-носители.

Генерал Чин признал рост военной угрозы со стороны Пхеньяна и отметил, что Южная Корея усиливает возможности наблюдения, в том числе с помощью спутников-шпионов. До конца года Сеул планирует запустить пятую спутниковую систему, что позволит отслеживать территорию Северной Кореи каждые два часа.

Автор: 

Допомагайте Україні - нє?
14.10.2025 11:16 Ответить
Навіщо допомагати Україні, коли наш Найвєлічайший Лідор Всесвіту за 6 місяців створив міжконтинантальну ракету "Фламінго", що не снилося всьому світу. Сьогодні стоїть черга, навіть від США за новими технологіми від Бідосіка. Пам'ятаєте Боневтік Потужно-Брехливий хвалився, що українські медики створили свою вакцину від коронавірусу? Дайте йому тільки направлення і за декілька місяців буде результат!!!
14.10.2025 11:20 Ответить
Всім- *****....
14.10.2025 11:17 Ответить
Продовжуйте спостерігати.
14.10.2025 11:20 Ответить
Достатньо однієї таблетки(дрона)
14.10.2025 12:06 Ответить
Назвуть "Трампусік" версія "Hello!"
14.10.2025 11:26 Ответить
Це звичайно не ескалація, бо товстун Кім дуже адекватна людина.
14.10.2025 11:47 Ответить
 
 