Россия помогала КНДР создать новую межконтинентальную баллистическую ракету, - разведка Южной Кореи

Российские технологии, вероятно, были использованы для создания новой межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи "Хвасон-20".

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи генерал Чин Йон Сун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

По его словам, Пхеньян мог получить технологическую помощь от Москвы при разработке ракеты, которую впервые продемонстрировали на прошлой неделе на параде к 80-й годовщине Трудовой партии Кореи. Конструкция новой транспортно-пусковой установки существенно отличается от предыдущей "Хвасон-19", что свидетельствует о возможном российском содействии.

Северная Корея назвала "Хвасон-20" "самой мощной системой ядерного стратегического оружия". Во время парада также показали другие образцы вооружения - гиперзвуковые ракеты и дроны-носители.

Генерал Чин признал рост военной угрозы со стороны Пхеньяна и отметил, что Южная Корея усиливает возможности наблюдения, в том числе с помощью спутников-шпионов. До конца года Сеул планирует запустить пятую спутниковую систему, что позволит отслеживать территорию Северной Кореи каждые два часа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ