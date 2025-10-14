УКР
Росія допомагала КНДР створити нову міжконтинентальну балістичну ракету, - розвідка Південної Кореї

КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря

Російські технології, ймовірно, були використані для створення нової міжконтинентальної балістичної ракети Північної Кореї "Хвасон-20".

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї генерал Чін Йон Сун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

За його словами, Пхеньян міг отримати технологічну допомогу від Москви під час розробки ракети, яку вперше продемонстрували минулого тижня на параді до 80-ї річниці Трудової партії Кореї. Конструкція нової транспортно-пускової установки суттєво відрізняється від попередньої "Хвасон-19", що свідчить про можливе російське сприяння.

Північна Корея назвала "Хвасон-20" "найпотужнішою системою ядерної стратегічної зброї". Під час параду також показали інші зразки озброєння - гіперзвукові ракети та дрони-носії.

Генерал Чін визнав зростання військової загрози з боку Пхеньяна і зазначив, що Південна Корея посилює можливості спостереження, зокрема за допомогою супутників-шпигунів. До кінця року Сеул планує запустити п’яту супутникову систему, що дозволить відстежувати територію Північної Кореї кожні дві години.

