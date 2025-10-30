КНДР допомагає РФ: українські військові знищили північнокорейську РСЗВ

Український безпілотник знищив реактивну систему залпового вогню північнокорейського виробництва на куп’янському напрямку в Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що операцію провели оператори підрозділів безпілотних систем 15-ї бригади "Кара-Даг".

Півненко уточнив, що йдеться про РСЗВ Type-75, яку виявили на позиції та уразили вогнем БПЛА.

Чим небезпечна РСЗВ Type-75?

Північнокорейська 107-мм реактивна система залпового вогню Type-75 здатна вражати цілі на дистанції до 8,5 км, що робить її небезпечним засобом підтримки вогню на полі бою.

Ця установка, яку КНДР передає російським військам, є ліцензійною копією китайської РСЗВ Type 63. У північнокорейській армії вона відома під позначенням Type 75.

Залежно від модифікації, кількість напрямних може відрізнятися: у причіпному варіанті система має 12 труб, а у самохідних чи морських версіях - від 16 до 27 напрямних.

До боєкомплекту входять два основних типи реактивних снарядів, що забезпечують різні режими ураження цілей.

КНДР допомагає армії РФ

Раніше Міноборони Великої Британії заявило, що солдати Північної Кореї, розташовані в Курській області Росії, беруть участь у координації розвідувальних операцій та допомагають завдавати удари по території України.

Зазначається, що зафіксований перший випадок, коли північнокорейські війська були помічені в прямій підтримці або сприянні російським наступальним діям проти України. Оператори безпілотних систем КНДР допомагають російським силам коригувати ракетні удари по українських позиціях у Сумській області.

Дрони північнокорейського виробництва використовуються для коригування вогню систем залпового вогню, що підвищує точність російських атак. Раніше КНДР застосовувала свої безпілотники для операцій у Курській області Росії, але основна роль її військових полягала у підтримці наземних боїв на боці РФ. Північна Корея використовує цей конфлікт для підвищення боєздатності своєї армії та вдосконалення технологій безпілотних систем", - зазначають британські розвідники.

Своєю чергою розвідка Південної Кореї заявила, що РФ допомагала КНДР створити нову міжконтинентальну балістичну ракету.

До слова, раніше ми писали, що Кремль залучив 20 тисяч громадян КНДР до виготовлення "Шахедів".

