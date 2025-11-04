КНДР отправила в Россию 5 тыс. военных строителей, - разведка Южной Кореи

Северная Корея с сентября отправила в РФ около 5000 военных строителей для помощи в "восстановлении инфраструктуры".

"Около 5000 солдат северокорейских строительных войск с сентября поэтапно передислоцируются в Россию и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры", - заявил южнокорейский депутат Ли Сон-Квен.

По его словам, "были обнаружены постоянные признаки подготовки и отбора персонала для развертывания дополнительных войск".

В то же время, по данным южнокорейской разведки, около 10 тысяч военных КНДР в настоящее время развернуты вблизи российско-украинской границы. В Южной Корее оценивают, что на войне в Украине погибло не менее 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения.

Аналитики подчеркивают, что КНДР получает от РФ финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители в обмен на отправку войск, благодаря чему Пхеньян избегает последствий международных санкций, наложенных за его ядерную и ракетную программы.

В свою очередь международная группа по мониторингу санкций написала в своем отчете в прошлом месяце, что Северная Корея планирует отправить "40 000 рабочих в Россию, включая несколько делегаций ИТ-специалистов". Согласно санкциям ООН, рабочим КНДР запрещено зарабатывать деньги за рубежом.

