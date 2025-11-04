КНДР відправила до Росії 5 тис. військових будівельників, - розвідка Південної Кореї

Північна Корея з вересня відправила до РФ близько 5000 військових будівельників для допомоги у "відновленні інфраструктури".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Близько 5000 солдатів північнокорейських будівельних військ з вересня поетапно передислокуються до Росії і, як очікується, будуть мобілізовані для відновлення інфраструктури", - заявив південнокорейський депутат Лі Сон-Квен

За його словами, "були виявлені постійні ознаки підготовки та відбору персоналу для розгортання додаткових військ".

Водночас, за даними південнокорейської розвідки, близько 10 тисяч військових КНДР наразі розгорнуті поблизу російсько-українського кордону. У Південній Кореї оцінюють, що на війні в Україні загинуло щонайменше 600 північнокорейських солдатів, ще тисячі отримали поранення.

Також читайте: Військові КНДР допомагають армії РФ завдавати ударів по Сумській області, - британська розвідка

Аналітики підкреслюють, що КНДР отримує від РФ фінансову допомогу, військові технології, продовольство та енергоносії в обмін на відправлення військ, завдяки чому Пхеньян уникає наслідків міжнародних санкцій, накладених за його ядерну та ракетну програми.

Своєю чергою міжнародна група з моніторингу санкцій написала у своєму звіті минулого місяця, що Північна Корея планує відправити "40 000 робітників до Росії, включаючи кілька делегацій ІТ-фахівців". Згідно із санкціями ООН, робітникам КНДР заборонено заробляти гроші за кордоном.

Також дивіться: Музей на честь північнокорейських військових, які воювали за РФ, будують в КНДР. ФОТОрепортаж