УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12487 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця КНДР та РФ
1 095 21

Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР для "збирання шахедів", - ГУР МО

Москва імпортує робітників з КНДР для військових заводів

Росія планує залучити 12 тисяч північнокорейських працівників до окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані до кінця 2025 року, щоб покрити нестачу кадрів на підприємствах, пов’язаних із виробництвом ударних дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

Зазначається, що для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Імпортній робочій силі московити обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", - зазначили у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР допомагає РФ: українські військові знищили північнокорейську РСЗВ

Що відомо про завод дронів?

Завод дронів в Єлабузі ("Алабуга") - російський військовий завод, побудований у 2023 році в особливій економічній зоні "Алабуга" для широкомасштабного виробництва російської версії іранського БПЛА "Shahed 136" під назвою "Герань-2" для використання в російському вторгненні в Україну.

Завод активно розбудовується, використовуючи працю студентів, яких залучають як до будівництва, так і до виробництва. На підприємстві, крім складання, налагоджено повний цикл виробництва дронів, включаючи двигуни, які є копією іранських розробок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР відправила до Росії 5 тис. військових будівельників, - розвідка Південної Кореї

Автор: 

КНДР (1346) Татарстан (46) дрони (8257) ГУР (880) Шахед (2220)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Це той шо бухового на сцЄну випустили?
показати весь коментар
14.11.2025 10:39 Відповісти
+1
Ту алвбугу пора спалити
показати весь коментар
14.11.2025 10:36 Відповісти
+1
А роботи що, не справляються?
Ігорок, Альоша, Фєдя, Алкаш, де ви?
показати весь коментар
14.11.2025 10:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ту алвбугу пора спалити
показати весь коментар
14.11.2025 10:36 Відповісти
Міндіч вже біжить з фламінгою на плечах.
показати весь коментар
14.11.2025 10:53 Відповісти
Хтось же повинен "радувати" солдаток, доки їхні дурні воюють
показати весь коментар
14.11.2025 11:01 Відповісти
Так це вже ж було...
показати весь коментар
14.11.2025 11:22 Відповісти
А роботи що, не справляються?
Ігорок, Альоша, Фєдя, Алкаш, де ви?
показати весь коментар
14.11.2025 10:38 Відповісти
Це той шо бухового на сцЄну випустили?
показати весь коментар
14.11.2025 10:39 Відповісти
Алкаша не трогай, він у білочки отримує консультації
показати весь коментар
14.11.2025 10:44 Відповісти
Це для ху...лостану вигідно, пухлому грошіма, робітникам миску риса, та ще вільно розмножуватись з місцевими
показати весь коментар
14.11.2025 10:39 Відповісти
а ми плануєм робити 500-800 на добу перехоплювачів в листопаді
показати весь коментар
14.11.2025 10:40 Відповісти
Вже 3000 ракет зробили. Одних лиш "фламінгів" кілька сотень настругали в жовтні, авжеж?
показати весь коментар
14.11.2025 10:58 Відповісти
Миндича на них нету. Он бы им показал как надо работать.
показати весь коментар
14.11.2025 10:43 Відповісти
Миндич для нас крадій, а для ху....лостану, так кишеньковий злодій.
показати весь коментар
14.11.2025 10:45 Відповісти
Міндіч для них слухняний юніт, і своє завдання він виконав.
показати весь коментар
14.11.2025 11:01 Відповісти
А ми будемо залучати 10 тис потужних відосиків для обілення кокса, зеботва працює 24/7
показати весь коментар
14.11.2025 10:54 Відповісти
Чому по ******** нічого не летить?
показати весь коментар
14.11.2025 10:54 Відповісти
Миндич ********, фуфломинги за ним...нечему лететь.
показати весь коментар
14.11.2025 11:08 Відповісти
@лять.
То скільки це буде "шахедів" на добу?
показати весь коментар
14.11.2025 11:18 Відповісти
Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР"" - это сколько в цукерманах и миндичах?
показати весь коментар
14.11.2025 11:22 Відповісти
Гур імпотенти , вміє тільки констатувати, буданга, як твоя кава в Криму, не вдавився?
показати весь коментар
14.11.2025 11:31 Відповісти
 
 