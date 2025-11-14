Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР для "збирання шахедів", - ГУР МО
Росія планує залучити 12 тисяч північнокорейських працівників до окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані до кінця 2025 року, щоб покрити нестачу кадрів на підприємствах, пов’язаних із виробництвом ударних дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.
Зазначається, що для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників.
"Імпортній робочій силі московити обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.
Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", - зазначили у розвідці.
Що відомо про завод дронів?
Завод дронів в Єлабузі ("Алабуга") - російський військовий завод, побудований у 2023 році в особливій економічній зоні "Алабуга" для широкомасштабного виробництва російської версії іранського БПЛА "Shahed 136" під назвою "Герань-2" для використання в російському вторгненні в Україну.
Завод активно розбудовується, використовуючи працю студентів, яких залучають як до будівництва, так і до виробництва. На підприємстві, крім складання, налагоджено повний цикл виробництва дронів, включаючи двигуни, які є копією іранських розробок.
То скільки це буде "шахедів" на добу?