Два українські дрони "підсмажили" окупанта в хащах на Сумщині. ВIДЕО

Українські військові 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ влучили в окупанта двома ударними безпілотниками на Сумському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, майже одночасно два FPV-дрони Сил оборони влучили в загарбника, що повз у хащах та "підсмажили" його.

У результаті бойової роботи на кадрах видно, як від тіла ліквідованого окупанта підіймається дим.

"Конкуренція за кожного ліквідованого російського окупанта серед українських асів загострюється з кожним днем", — іронічно додають бійці в коментарях під відео.

