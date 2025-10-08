900 0
Black Raven отразили штурм РФ на Покровском направлении: минус техника и оккупанты. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" на Покровском направлении ликвидируют оккупантов и их технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сотрудничестве со смежными подразделениями военные отбили массированный механизированный штурм военных РФ.
Операторы дронов уничтожили 2 бронемашины, пушку Д-30, гаубицу Д-20, 2 взлетно-посадочные площадки, полевой склад боеприпасов, автомобиль ВАЗ-2121, 2 мотоцикла и, по меньшей мере, 20 захватчиков.
"Сожженная техника, эффектные поражения пехоты - все, как вам нравится", - прокомментировали бойцы под видео.
