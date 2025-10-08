УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9181 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку
707 0

"Black Raven" відбили штурм РФ на Покровському напрямку: мінус техніка і окупанти. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем "Black Raven" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Покровському напрямку ліквідовують окупантів та їхню техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у співпраці з суміжними підрозділами військові відбили масований механізований штурм військових РФ.

Оператори дронів знищили 2 бронемашини, гармату Д-30, гаубицю Д-20, 2 злітно-посадкові майданчики, польовий склад боєприпасів, автівку ВАЗ-2121, 2 мотоцикли та щонайменше 20 загарбників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Спалена техніка, ефектні ураження піхоти — все, як вам подобається", — прокоментували бійці під відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовий РФ вистрілив собі в голову після зустрічі з українським дроном. ВIДЕО 18+

армія рф (18982) безпілотник (5012) знищення (8424) Донецька область (9762) техніка (1959) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (312) Покровський район (1072)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 