"Black Raven" відбили штурм РФ на Покровському напрямку: мінус техніка і окупанти. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем "Black Raven" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Покровському напрямку ліквідовують окупантів та їхню техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у співпраці з суміжними підрозділами військові відбили масований механізований штурм військових РФ.

Оператори дронів знищили 2 бронемашини, гармату Д-30, гаубицю Д-20, 2 злітно-посадкові майданчики, польовий склад боєприпасів, автівку ВАЗ-2121, 2 мотоцикли та щонайменше 20 загарбників.

"Спалена техніка, ефектні ураження піхоти — все, як вам подобається", — прокоментували бійці під відео.

