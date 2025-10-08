707 0
"Black Raven" відбили штурм РФ на Покровському напрямку: мінус техніка і окупанти. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем "Black Raven" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Покровському напрямку ліквідовують окупантів та їхню техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у співпраці з суміжними підрозділами військові відбили масований механізований штурм військових РФ.
Оператори дронів знищили 2 бронемашини, гармату Д-30, гаубицю Д-20, 2 злітно-посадкові майданчики, польовий склад боєприпасів, автівку ВАЗ-2121, 2 мотоцикли та щонайменше 20 загарбників.
"Спалена техніка, ефектні ураження піхоти — все, як вам подобається", — прокоментували бійці під відео.
