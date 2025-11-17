Оператори дронів 63-ї ОМБр мінусують 30 окупантів на Лиманщині. ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади завдали удару дронами по 30 окупантах на Лиманщині Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як російські загарбники з панікою тікають від українських безпілотників.

Частину військових РФ було ліквідовано у момент, коли вони спали під деревами у лісосмугах.

Захисники коментують під відео:

"Ні на мить не зупиняється конвеєр смерті для окупантів."

Також повідомлялося, що штурмова група 63-ї ОМБр ліквідувала окупанта під час зачистки місцевості в Серебрянському лісі.

