УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14881 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
2 685 2

Оператори дронів 63-ї ОМБр мінусують 30 окупантів на Лиманщині. ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади завдали удару дронами по 30 окупантах на Лиманщині Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як російські загарбники з панікою тікають від українських безпілотників.

Частину військових РФ було ліквідовано у момент, коли вони спали під деревами у лісосмугах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Захисники коментують під відео:

"Ні на мить не зупиняється конвеєр смерті для окупантів."

Також повідомлялося, що штурмова група 63-ї ОМБр ліквідувала окупанта під час зачистки місцевості в Серебрянському лісі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон "ампутував" окупанту ноги по самий зад. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (21161) знищення (10252) Донецька область (11253) дрони (8307) 63 ОМБр (164) Краматорський район (1250) Лиман (244)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приємно. Дякую.
показати весь коментар
17.11.2025 17:32 Відповісти
Турысти.. И охотнєгов пара... Сук нєрезаних скока((((
показати весь коментар
19.11.2025 03:12 Відповісти
 
 